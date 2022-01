Například Aalborg, který je v dánské lize na čtvrtém místě, pojal Tipsport Malta Cup ve velkém. Přivezl jedno mládežnické družstvo a přijet by měl také prezident. Podle všeho by měla fotbalové klání navštívit také ředitelka dalšího klubu na turnaji WSG Tirol Diana Langes-Swarovski.

FOTO: Sigma odletěla na soustředění za teplem. Několik hráčů nečekaně chybí

Aby toho nebylo málo, Trnava má na soupisce velké fotbalové jméno. Martina Škrtela, který válel například v dresu Liverpoolu. Zatím v místě dějiště není, ale ve čtvrtek by měl dorazit.

Pokud Sigma na turnaji uspěje, budou to sice „jen“ případná vítězství v přátelských zápasech, ale dobrý odraz do generálky a také do jarní části sezony. Nesmí ji ale v případě úspěchu zmrazit návrat do zimy v České republice.