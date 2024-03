Svým faulem dal Mladé Boleslavi možnost zahrávat pokutový kop. Stejně jako před týdnem však Matúš Macík penaltu zlikvidoval, tentokrát nedopustil ani dorážku. Jenže porážce Sigmy nezabránil. Důvodem mohl být také terén, který mu ztížil zákrok při rozhodující brance.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 0:0, Matúš Macík | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak jste viděl situaci, která vedla k penaltě proti vám?

Ještě jsem se na to zpětně nedíval, teprve to musím zhlédnout. Nemůžu si v této chvíli přesně vybavit ten můj zákrok. Vím, že jsem do něj šel, nevím, v jaké pozici přesně byl míč, zda byl úplně mimo hru, či nikoliv. Na druhou stranu, pokud se rozhodčí jde podívat k videu, zda šlo o zákrok na penaltu, tak asi není o čem diskutovat.

U rozhodujícího gólu Solomona to vypadalo, že jste byl moc u levé tyče. Bylo to tím, že jste měl špatný výhled?

Já jsem ten míč hledal. Přede mnou byli prakticky všichni hráči, každý se k míči chtěl dostat, a odkopnout ho. Já ho vůbec neviděl, až poté jsem ho našel. Není to ale tak, že bych byl ve špatném postavení. V malém vápně ale prakticky nenajdete kousek zelené trávy, byla tam samá hlína a písek. Ve chvíli, kdy jsem chtěl zabrat a jít po míči, tak jsem udělal snad půlmetrovou díru do země, ale nebyl jsem schopen se pořádně odrazit. Myslím si, že v tomhle byl ten největší problém, že jsem se nedostal dál. Možná ani tak bych střelu nechytil, ale z toho terénu se prakticky nedalo odrazit.

Chycená penalta, červená Vodháněla. Sigma v přímém boji o šestku padla

Jak moc mrzí bodová ztráta? Po vyrovnání na 1:1 jste si možná věřili na víc, ne?

Mrzí to dost. Srovnali jsme na 1:1 v době, kdy jsme hráli v početní nevýhodě. Pak jsme navíc chytili penaltu soupeře, mužstvo to nakoplo. Na to, že nás bylo na hřišti o jednoho méně, tak jsme hráli slušně, drželi jsme míč, mohli jsme si vypracovat i nějaké šance. Bohužel jsme pak inkasovali gól.

Co chybělo k tomu, abyste se v závěru zapsal do střelecké listiny?

Dost. Křičel na mě ještě Beny (Vít Beneš), ale já bych na ten míč stejně nedosáhl. Bohužel. Kdybychom v nastavení vyrovnali, tak by byla velká euforie. Takto odcházíme bez bodu, teď se musíme dobře připravit na další zápas. Je reprezentační přestávka, musíme dobře potrénovat, čeká nás doma důležité utkání proti Pardubicím, které musíme jednoznačně zvládnout za tři body.