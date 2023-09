Ve středu v poledne proběhl los 3. kola MOL Cupu. Sigma Olomouc, Prostějov a Uničov znají své soupeře. Jenže. Losování neproběhlo zcela podle pravidel, která jsou uvedena v dokumentu Rozpis Poháru FAČR MOL Cup.

Šance Uničova a konec utkání | Video: Michal Muzikant

Do 3. kola MOL Cupu vstupuje 32 celků. Polovina z nich je při losu nasazená, polovina nenasazená. V případě postupu favoritů by to bylo jednoduché, 16 týmů z první ligy je nasazených, zbytek by byl nenasazený. Jenže tady nastal onen zádrhel.

Karviná vypadla na půdě Uničova, tudíž musel být jeden tým posunutu mezi nasazené. K překvapení to byla Dukla Praha, která vévodí druhé nejvyšší soutěži. Podle výše zmíněného dokumentu tomu ale tak být nemělo.

V Rozpisu Poháru FAČR MOL Cupu totiž stojí mimo jiné toto: „Ve 3. kole losuje Řídící orgán Poháru herní dvojice s tím, že kluby jsou rozděleny do košů na kluby licenční (I. a II. liga) a nelicenční. Licenční kluby jsou dále rozděleny podle úrovně soutěže v probíhajícím ročníku a umístění v mistrovských soutěžích v předcházejícím ročníku, na „nasazené“ a „nenasazené“. Nasazených klubů je zpravidla 16.“

To by znamenalo, že mezi nasazenými celky měla být Zbrojovka Brno, která v uplynulé sezoně sestoupila z nejvyšší soutěže. A právě Brno na to doplatilo, protože mu byla ve třetím kole vylosovaná Plzeň. Naopak Dukla změří síly s druholigovou Opavou. Zbrojovka už se navíc ozvala a celý los provází otázky také na sociálních sítích, kde se nad tím podivují jak fanoušci, tak sportovní novináři.

Podle serveru isport.cz se na svazu celá situace řeší a ještě během čtvrtka by mělo přijít stanovisko. Je ve hře také opakování losovacího aktivu? Zbrojovka by to určitě uvítala. „Věříme, že Fotbalová asociace nalezne způsob, jak tento problém vyřešit,“ uvedl její sportovní manažer Zdeněk Psotka.

A Brno by asi nebylo jediným týmem, který by tento krok ocenil. Uničov vyfasoval ligové Pardubice a fanoušci ani kluboví příslušníci s tím úplně spokojeni nebyli. „Když jsme postoupili, tak jsme si přáli nějaký tým z top šestky ligy. To se nepoštěstilo, ale i tak přijede ligový celek,“ říkal po středečním nepovedeném utkání MSFL se Znojmem (1:2) uničovský trenér Jiří Balcárek, který si pro region přál Spartu nebo Slavii.

V případě opakování by tak měl Uničov druhou šanci. Soupeři by se pravděpodobně měnili také pro Sigmu, která má hrát v Zápech a Prostějov, který čeká výjezd na stadion ligového Jablonce.