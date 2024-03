Sigma Olomouc a útočník Lukáš Juliš měli stejné trápení. Ligový celek čekal sedm zápasů na vítězství. Kromě toho, že na tři body čekal také devětadvacetiletý kanonýr, tak stejnou porci duelů střelecky mlčel. Ukazuje se, že bez jeho gólů Hanáci vyhrávat neumí.

MFK Karviná - SK Sigma Olomouc, radost, sníh, Lukáš Juliš, Dele | Foto: SK Sigma Olomouc

Naposledy 25. listopadu na půdě Karviné se radoval Lukáš Juliš ze vstřelené ligové branky. Tehdy dvěma brankami řídil výhru Sigmy Olomouc 2:0. Od té doby sedm zápasů mlčel a Hanáci v nich pouze třikrát remizovali. Víc bodů neuhráli.

Vše se změnilo v sobotu na stadionu ve Vítkovicích proti Baníku Ostrava, kdy Juliš otevřel skóre, když ve skluzu tečoval centr Vodháněla. V momentě přihrávky se pohyboval na hranici ofsajdu, a tak nebylo jisté, jestli bude gól platit, ale platil.

„Já jsem si to nepohlídal, ani nevím, jak to vypadalo v televizi. Moc jsem se ani neradoval, bylo hrobové ticho, takže jsem nevěděl, co se děje. Pomalu jsem nevěřil, že ještě někdy můžu dát gól,“ hodnotil po utkání svůj devátý gól.

Minář: Sigma nic neskrývá, Jílkovi jsem nic nepřikázal. Sám neodejdu

„Máme to nacvičené, ale půl roku se nám to nepovedlo, takže jsem rád, že se nám to konečně povedlo. Ze mě to také spadlo, potřeboval jsem gól jako sůl,“ dodal.

V duelu přidal ještě druhý z penalty, kdy si pro něj klasicky poskočil a čekal na pohyb brankáře. Jenže Letáček zůstal stát. I tak zachoval Juliš chladnou hlavu, poslal míč po své levici k tyči a Letáček pozdním skokem neměl šanci.

„Nejprve si vzal míč Filip Zorvan, aby ze mě shodil tlak a já byl klidný. Čekal, že na něj budou hráči Baníku nějak tlačit, ale pak to děl mně. Trochu mě znervózněl Letáček, že se ani nehnul, naštěstí jsem nezazmatkoval. To by mi ještě chybělo, kdybych nedal penaltu. Navíc to byl důležitý moment, šance odskočit na dva góly. Hrálo by se jinak za stavu jen 1:0 a s neproměněnou penaltou,“ popisoval Juliš.

Jeho jubilejní desátý gól se nakonec při výhře 2:1 ukázal jako vítězný. Vrátil navíc Sigmu do boje o páté místo, které drží o bod před Hanáky právě Baník. Čtvrté Slovácko má pětibodový náskok.

„Potřebovali jsme to nastartovat, konečně už vyhrát a uklidnit tu situaci kolem nás,“ byl si vědom Juliš.

Jeho góly Sigma potřebuje možná více, než se na první pohled zdá. V této sezoně FORTUNA:LUGY vyhrála devět zápasů, hned v sedmi se trefil právě Juliš. Bez jeho gólů dokázala porazit akorát na Andrově stadionu Teplice a Mladou Boleslav, proti které Juliš pro zranění nehrál.

Štěrba řešil cizinu, ale pomáhá k záchraně Prostějovu. Nechtěl jsem utíkat, říká

Z dalších čtrnácti duelů (na hřišti Bohemians pro zranění nehrál) se Juliš trefil jedinkrát proti Jablonci a Sigma v těchto zápasech získala pouze šest bodů.

„Myslím, že všichni slyšeli tady v Ostravě, jak jemu i nám spadl kámen ze srdce. Jeho efektivita je úžasná a nám strašně pomohla. Bavil jsem se s Davidem Lischkou a ten mi říkal, že tam při prvním gólu prostě najednou byl a předskočil ho, že ani nevěděl, jak to udělal. Bylo to perfektní. Tohle od něj čekáme. Odmakal to. Jeho data i v posledních zápasech byla na jeho poměry strašně vysoká. Uchopil to za správný konec. Věřím, že se bude víc usmívat,“ řekl na účet kanonýra olomoucký trenér Jiří Saňák.

Statistika



Juliš dá gól - 8 zápasů, 7 výher, 1 remíza, 0 porážek = 22 bodů

Juliš nedá gól - 14 zápasů, 1 výhra, 5 remíz, 8 porážek = 8 bodů

Juliš nehrál - 2 zápasy, 1 výhra, 0 remíz 1 porážky = 3 body - 8 zápasů, 7 výher, 1 remíza, 0 porážek = 22 bodů- 14 zápasů, 1 výhra, 5 remíz, 8 porážek = 8 bodů- 2 zápasy, 1 výhra, 0 remíz 1 porážky = 3 body

Ten mohl být spokojený také s výkonem brankáře Matúše Macíka, který měl velkou zásluhu na tom, že šla Sigma do vedení, předtím totiž zlikvidoval dvě dobré příležitosti soupeře. Deset minut před koncem navíc chytil penaltu Ewertonovi, který si ji ale dorazil. Macík se přitom vrátil do brány po tom, co střídal kvůli podezření na otřes mozku a následně byl nemocný. Vynechal tak tři zápasy.

„Před jarem bylo dané, že začne jako jednička. Byly tam ale nějaké zdravotní patálie. Minulý týden už byl na lavičce, ale víte, že výkon se skládá nejen z fyzické přípravy, ale i z mentální. Domluvili jsme se, že ještě dotrénuje. Načasování bylo perfektní. Matúš nám pomohl hlavně při sbírání centrů, kterých měl Baník hodně a chtěl tím hrozit,“ potvrdil Saňák.

Tomu zatím vychází také tah s Lukášem Vraštilem, kterého místo na post stopera staví při absenci Juraje Chvátala na pravý kraj obrany. Slovenský bek se však na Baníku po zranění lýtkového svalu objevil na dvacet minut také na hřišti.

„Odehrál tam velice dobré dva zápasy, ale nechci to zakřiknout. Teď ale bylo vidět na celém týmu, že chtějí padat hlavami proti kopačce,“ byl spokojený kouč.

Uvolnění Julišové. Lehké góly? To jste vy mladí, směje se bráchovi Lukáš

Pár vrásek mu ale mohlo přidat nucené střídání důležitého muže sestavy Filipa Nováka. „Bolely ho achilovky. Bavili jsme se o tom už o poločase, vydržel nakonec to, co vydržel. Po jeho odchodu jsme tam vařili trochu jako kočička s pejskem, jak to zacelit. Filip je neskutečně klidný a týmu pomáhá. Když jsme pak ale přešli na tři stopery a Vrašťa se posunul zpátky, tak jsme to docela uskákali. V jednu chvíli jsme ale drželi vodu v rukách nad hrncem. Bylo to těžké, ale zvládli jsme to,“ uzavřel Jiří Saňák.