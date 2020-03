„Situace je složitá. Ruší se ale všechno a stejně se může stát, že sezona se nakonec nedohraje, pokud se to rozšíří. Myslím si, že by bylo možná lepší, kdyby se teď zápasy odložily, ale to rozhodnutí ligy akceptujeme, i když hrát bez diváků nebude nic příjemného,“ řekl olomoucký trenér Radoslav Látal.

„Každý vnímá, co se kolem nás děje. Že se ruší hokej, že se řešilo, jestli se hrát bude, nebo nebude. Včera se rozhodlo, že se tedy hrát bude Pořád tady je něco ve vzduchu. Snažíme se chystat pokud možno normálně, máme normální tréninkový cyklus,“ prohlásil olomoucký trenér. „Klukům jsem jen říkal, aby se trochu vyhýbali obchodním centrům, návštěvám a podobně. Těžko to ale můžete něco ovlivnit,“ doplnil Látal.

„Baví se o tom všichni, vyhnout se tomu prakticky nejde, na telefonu mi to pořád vyskakuje,“ přiznal obránce Václav Jemelka, který je však rád, že by se zápas mohl hrát. „Je velká škoda, že se nemůže hrát s diváky, ale z mého pohledu je dobře, že se hrát bude. Pauza by byla nepříjemná a nikomu by neprospěla. Muselo by se to nahrazovat, různě ve středu. Bylo by to hodně náročné,“ doplnil.

Sigma má hrát na Slovácku v sobotu ve 14.30. Na zápas by měli mít z médií přístup maximálně pracovníci vysílatele O2 TV.

Zastavená je už vedle italské či slovenské ligy také španělská nejvyšší soutěž. V karanténě jsou například fotbalisté Realu Madrid, Juventusu či Interu Milán. Nepravděpodobné je kvůli zákazu cest z Evropy do USA sehrání přátelských zápasů české reprezentace s Mexikem a Hondurasem, které se měly konat právě ve Spojených státech. Nejisté je i pokračování Ligy mistrů či Evropské ligy.

Ve středu večer byly do konce března odloženy zápasy moravských fotbalových soutěží MSFL a divize. Předpokládá se, že hrát se nebudou ani zápasy krajských a okresních soutěží, které mají začít 21. března.