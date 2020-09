„Na jedné straně bylo pro Sigmu velmi dobrou vizitkou, že naši hráči byli zařazeni do provizorního národního týmu, ale na druhé straně nám to narušilo přípravu. Snad jsme se s tím vypořádali dobře, okomentoval start Romana Hubníka, Václava Jemelky, Aleše Mandouse a Radima Breiteho za reprezentaci Látal.

On sám se vrací po dvoutýdenní karanténě, kterou musel absolvovat po pozitivním testování na koronavirus. „Bylo to hodně nepříjemné. Nejhorší bylo, že mi vlastně v podstatě nic nebylo, ale hygiena řekla jasně, že musím těch 14 dnů absolvovat,“ přiznal Látal.

Bez něj, pod dozorem sportovního ředitele Ladislava Mináře, si Olomoučtí poradili doma s Libercem a jednoznačně podlehli Spartě. Proti Klokanům už ale povede mužstvo zase z lavičky sám.

„S Bohemians jsme v minulé sezoně uhráli jen bod, máme jim co oplácet. Bude to velmi těžký protivník, hraje velmi agresivně, živelně, nebezpečně napadá, má dobré hráčské typy na brejkové situace. To si musíme pohlídat. Naším cílem je výhra,“ má jasno Látal.

V reprezentační přestávce Sigma přivedla francouzského obránce či záložníka Florenta Poulola, který ovšem bude potřebovat čas na aklimatizaci. Po nucené pauze je zpět ofenzivní Mojmír Chytil.

Bohemians odstartovali ligy vysokým vítězstvím nad Mladou Boleslaví. Ve druhém kole pak remizovali v Brně. A během pauzy vyhráli přípravný zápas na Spartě 2:1.

„Do týmu se nám hráči vrátili nachystaní na tréninkovou zátěž. Odehráli část přípravného utkání na Spartě a v neděli hráli ještě za B-tým. Věřím, že budou připraveni i do utkání,“ řekl před duelem v Olomouci asistent trenéra Klusáčka Erich Brabec.

„Olomouc bude hodně těžkým soupeřem. V prvním ligovém utkání doma porazila Liberec, což nebyla náhoda. V prvním poločase předvedli výborný agresivní výkon a hráčům Severočechů nedali na hřišti ani centimetr prostoru. To samé budou chtít praktikovat i na nás,“ soudí.

Utkání má výkop v pátek v 18 hodin a přímým přenosem jej vysílá ČT sport.