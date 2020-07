Ve středu se dohraje nadstavbová skupina o titul a v neděli kvalifikační utkání o Evropskou ligu mezi pátým týmem elitní skupiny a vítězem části o Evropu. Deset ze šestnácti prvoligových celků bude mít po sezoně. Ne tak ovšem olomoucká Sigma a dalších pět účastníků skupiny o záchranu.

Poslední dvě kola byla kvůli pozitivním nálezům v týmu Karviné odložena. Spekulovalo se i o předčasném konci soutěže, nicméně Ligový výbor dnes rozhodl jinak. Sezonu je možné podle něj stále dohrát.

„Členové výboru jednoznačně a jednomyslně upřednostnili kompletní dokončení stávající fotbalové sezóny sportovní cestou. I s ohledem na karanténní opatření karvinského klubu pak Ligový výbor rozhodl o změnách termínové listiny,“ stojí v tiskové zprávě LFA.

Výsledky dalšího kola testů u hráčů Karviné by měly být známy 16. července. O týden později, 23. července, by se pak hrálo první ze dvou odložených kol a v neděli 26. července to druhé.

Olomoučtí fotbalisté by se podle tohoto plánu měli 23. července představit v Opavě a poté 26. července doma proti Zlínu. Sigma už má záchranu v nejvyšší soutěži jistou. O udržení 11. místa bude na dálku hrát s Teplicemi. Horší než dvanáctí už Hanáci být nemohou.

V týdnu po konci nadstavby by na řadu přišla dvě barážová dvojutkání, takže definitivně by sezona skončila v sobotu 1. srpna.

„Na 17. července bylo svoláno mimořádného Ligové grémium, kde se bude okolnostmi dohrání soutěžního ročníku v souvislosti s aktuální epidemiologickou situaci v klubu MFK Karviná a dopady případného nedohrání stávající sezóny zaobírat plénum profesionálních klubů,“ sdělila dále LFA.

„Všichni členové Ligového výboru jednoznačně preferují sportovní ukončení profesionálních soutěží a chtějí vyčerpat všechny možnosti k dohrání soutěžního ročníku na hřišti. I vzhledem k tomu se rozhodl upravit termínovou listinu tak, aby měl karvinský klub dostatečnou lhůtu na tréninkovou přípravu po skončení nastolené karantény,“ dodala LFA v prohlášení s tím, že má v plánu iniciovat jednání s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje ohledně podmínek pro dohrání soutěžního ročníku.

Pokud by se skupina o záchranu přece jen nedohrála, nesestoupil by z první ligy nikdo, postup by připadl pouze prvnímu týmu druhé ligy (momentálně Pardubice) a příští ligový ročník by se hrál v 17 účastnících, což pro Českou televizi potvrdil předseda LFA Dušan Svoboda v České televizi. Pokud by se nepodařilo sehrát pouze baráž, pak by sestoupily z ligy poslední dva celky a postoupily dva nejlepší ze druhé nejvyšší soutěže (vedle Pardubic ještě Brno).