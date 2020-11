Po nevydařené minulé sezoně zakončené nedohranou skupinou o záchranu je to vysloveně balzám na rozbolavělé duše fanoušků. Snad jen škoda, že kvůli epidemii stále nemohou do hledišť.

„Těch sedmnáct bodů, co máme teď, už nám nikdo nevezme,“ mohl se spokojeně po sobotním vítězství 3:0 nad Karvinou usmívat trenér Radoslav Látal. Jeho mužstvo má po osmi kolech jen o dva body méně, než loni po první polovině základní části, tedy po patnácti zápasech!

„Jsme plus pět v tabulce pravdy a můžeme se v klidu připravovat na další zápasy. Navíc psychika mužstva s každým dalším úspěchem roste. A pak si na hřišti dovolí ještě víc,“ pochvaluje si Látal.

Snažili jsme se změnit duch kabiny

Kde se stala ta změna? „Snažili jsme se mužstvo přebudovat a změnit duch kabiny. O tom jsem mluvil už několikrát,“ zopakoval Látal. „Každý musí cítit, že dnes je to jiné. Dřív jsme byli v zápasech mdlí, neběhali jsme, dnes už je to jinak. To je velké pozitivum,“ řekl Látal.

Zásadně zpevnila obrana. Kromě první Slavie nedostal nikdo v lize méně gólů než Hanáci.

Zápas s Karvinou ukázal, že vše není jen o Romanu Hubníkovi. Zkušeného obránce nepustil do hry poraněný sval. Navíc absence přišla na poslední chvíli, jak prozradil Látal. „Problém nastal až při rozcvičení. V pátek ještě normálně odtrénoval, počítali jsme s ním do základní sestavy. Víťovi Benešovi jsme ještě přidali nějaký trénink a poslali ho do posilovny, protože měl za posledních čtrnáct dnů výpadek a potřeboval to dotáhnout,“ uvedl kouč. „Bohužel Romanovi se přes noc přitížilo. Šel to ještě zkusit na rozběhání a nakonec to nešlo, takže jsme Víťu museli stáhnout zpátky,“ podotkl Látal, který tak do středu obrany poslal duo Beneš – Poulolo.

Nervozitu prý ale necítil. „V přestávce jsme odehráli přípravný zápas, kde to společně zkoušeli, takže už spolu aspoň něco odehráli. Nějakých 55 minut. Věděli jsme, co čekat,“ tvrdil Látal.

Hubník tak zůstal jen v roli poradce v kabině. „I z této pozice mužstvu pomáhá. To, že nemohl hrát samozřejmě byl velký zásah, Víťa je ale hodně zkušený a zvládl to v pohodě, stejně jako Poulolo,“ podotkl Látal.

Sigma bavila i Nezmara

Zároveň si dobře uvědomuje, že s Karvinou měla Sigma pořádný kus štěstí. Mužstvo musel několikrát zachraňovat na poslední chvíli brankář Aleš Mandous, který chytá v životní fazóně. Ke gólům naopak Hanákům pomohly málo vídané chyby.

„Nemyslím si, že bychom si zasloužili prohrát o tři góly. Kombinovali jsme dobře, ale srazily nás vlastní chyby. Vlastně jsme se porazili sami,“ okomentoval karvinský kouč Juraj Jarábek minelu mladého brankáře Neumana i další zaváhání obrany, po kterých Sigma ve druhém poločase rozhodla.

„Sigma byla lepší v prvním poločase, ale pak se karta obrátila. Karviná byla aktivnější, měla šance, které ale nedokázala proměnit. Pak ale Karviné propadl balón, Olomouc dala druhý gól, hosté hru otevřeli a Sigma toho využila,“ okomentoval utkání pro Deník bývalý sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar. „Musím ale říct, že mě zápas bavil. Viděl jsem snahu o konstruktivní fotbal z obou stran,“ dodal.

„Bylo to vydřené vítězství,“ uznal i Látal. „Pomohl nám šťastný gól, ale opravdu jsme se uklidnili až po tom druhém,“ mínil.

„V minulé sezoně jsme ale přesně takové zápasy prohrávali, nebo remizovali. Dnes už jsme je schopní dotáhnout, i když třeba se štěstím,“ připomněl.

„Vyrovnané zápasy jsme zatím schopní zvládat daleko lépe. Samozřejmě přijdou ještě těžší zkoušky. To dobře víme. Mužstvo ale chce, pracuje. Vyformovala se výborná parta,“ konstatoval Látal, proč Sigma čeří vody na čele a momentálně jí patří bronzová příčka.