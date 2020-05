Jeho ostrou kritiku si fotbalisté vzali k srdci. „Oproti Prostějovu to bylo samozřejmě výrazné zlepšení. Jiný výkon. Doufám, že jsme to trochu odčinili,“ říkal po výhrách 3:1 a 2:0 nad Brnem,

„V Prostějově to nebyl výkon hodný Sigmy Olomouc. A všichni to věděli. Na hráče jsem byl ostrý, protože ve středu se na to s prominutím vykašlali,“ doplnil Látal.

Polehčující okolnosti sice pro svůj tým našel, nicméně jako omluvu je neuznal.

„Ano, byly tam různé okolnosti. V neděli jsme měli těžký trénink, beru na to ohled, že jsme hodně trénovali. Ale nemůže se stát, aby poločas v Prostějově byl 3:0 a soupeř měl další šance,“ uzavřel definitivně středu.

Duely s Brnem už se mu hodnotily daleko líp. První, papírově o něco slabší sestava vyhrála 3:1. První gól vstřelil 17letý mladíček Kryštof Daněk.

„Nejsem velký střelec, takže mám vždycky velkou radost, když se to podaří. Je to fajn. Většinou chodím do druhé vlny, kde už je méně hráčů. Když to útočník strhne na přední tyč, tak se uvolní prostor a dá se to dobře dostat do brány,“ řekl olomoucký talent.

„Dnes odehrál velmi dobré utkání a díky schváleným pěti střídáním může klidně dostat v lize třeba poločas,“ chválil Látal.

Na 2:0 po přestávce zvýšil z penalty po faulu na Yunise Milan Kerbr a třetí zásah přidal po dobře sehraném rychlém brejku Václav Pilař z přihrávky Pabla.

„Na můj vkus jsme Brno pouštěli ještě dost do šancí. V obranné fázi to potřebujeme zlepšit. Směrem dopředu už výkon měl ale jiné parametry. Už tam z naší strany byla agresivita, rozehrávka. Po dvouměsíční pauze to však ještě pořád ladíme,“ řekl Látal.

Poslední příprava proti "béčku"

Druhé utkání na hlavním hřišti Androva stadionu už se hrálo za zavřenými dveřmi bez účasti médií. Sigmu poslal do vedení Lukáš Juliš, na konečných 2:0 upravil obránce Václav Jemelka.

„Myslím si, že na rozdíl od prvního zápasu jsme hráli lépe dozadu. Měli jsme více disciplíny a plnili jsme taktické pokyny. V prvním utkání jsme se sice dostávali do více příležitostí, druhý zápas byl ale více důrazný a bojovný. Těší mě, že jsme dokázali udržet čisté konto,“ uvedl olomoucký kouč, který dal šanci i několika dorostencům. Za áčko si zahráli Marek Hausnknecht, Jan Fiala či Ondřej Hapal.

„Vzali jsme je spíš na závěr zápasu. Chtěli jsme u některých starších hráčů předejít nepříjemnostem. Chtěli jsme dát odfrknout Milanovi Kerbrovi. Taky Venca Pilař odehrál dobrý zápas, tak jsme nechtěli, aby se zranil. Proto jsme ho za stavu 3:0 stáhli.

Obnovený start ligy se pomaličku blíží. V úterý si to Sigma v poslední přípravě rozdá se svým vlastním B-týmem. Nepůjde ale o modelové utkání.

„Nebudeme nic zastavovat. Bude to klasický oficiální zápas s rozhodčími. Chceme, aby kluci byli v zápřahu,“ prozradil Látal.

Ostrý mač čeká jeho mužstvo v úterý 26. května na Slovácku.

SK Sigma Olomouc – FC Zbrojovka Brno 3:1 (1:0)

Branky: 27. Daněk, 50. Kerbr pen., 52. Pilař – 82. Krška.

Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler. ŽK: Šumbera, Šustr.

Sigma: Buchta (46. Reichl) – Sladký, Štěrba, Greššák, Kerbr (79. Grygar) – Zahradníček, Daněk, Zmrzlý, González (85. Hausknecht), Pilař (72. Šíp) – Yunis (79. Fiala). Trenér: Radoslav Látal.

Brno: Šustr – Bariš, Šumbera, Mach, Jurásek – Krška, Vaněk, Pachlopník, Ševčík – M. Vintr, M. Sedlák. Střídali: Žalud, Jambor, Holman. Trenér: Miloslav Machálek.

SK Sigma Olomouc – FC Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)

Branky: 30. Juliš, 88. Jemelka. Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler.

Sigma: Mandous – Látal, Jemelka Beneš, Vepřek – Breite, Houska – Hála, Chytil (81. Zlatohlávek), Falta (81. O. Hapal) – Juliš (87. Spáčil). Trenér: Radoslav Látal.

Brno: Floder – Štepanovský, Dreksa, Šural, Eismann – Hladík (61. Pachlopník), Čermák (78. Jambor), J. Sedlák, Fousek (76. Šumbera) – Růsek, Přichystal. Trenér: Miloslav Machálek.