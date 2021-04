Olomouc vyhrála na půdě Příbrami po šesti letech a kouč Látal porazil středočeského soupeře dokonce úplně poprvé.

„Moc to jako trenéři nesledujeme. Na druhou stranu na vás taková bilance dolehne. Hráli jsme s nimi několik zápasů. Doma jsme s nimi dostávali gól u konce. Tady jsme prohráli. O to víc mě výhra těší,“ prohlásil olomoucký trenér.

Dokonce prý bude muset za zlomení nepříznivé série sáhnout do peněženky.

„Budu muset vyplatit našeho autobusáka, něco mu pověsit za stěrač. Včera večer jsme to upekli,“ usmál se Látal.

„Jsem hlavně rád, že jsme napravili pokažený zápas doma s Pardubicemi,“ dodal.

Vlastní gól Filipa Zorvana a zásah z kopačky záložníka Davida Housky na druhou stranu prodloužily jinou šňůru. Potvrdily, že Sigma má stále potíže s přísunem branek od svých útočníků. Jediným jarním střelcem v ligových zápasech zůstává Mojmír Chytil. On, stejně jako Jakub Yunis ale v Příbrami neodehráli špatný zápas, v zakončení však opět neměli štěstí.

„Dnes ale zahráli oba dobře. Hlavně Kuba Yunis byl schopný udržet dlouhé míče nahoře. Moc jsme nerozehrávali od naší branky, protože hřiště bylo těžké a dost to skákalo. Spoustu jsme pak kopali na Kubu. Dařilo se mu to sklepnout dolů, nebo do krajů,“ řekl Látal.

Za výhrou Sigmu nakonec tedy nasměroval obránce soupeře, nicméně akce, která předcházela jeho nešťastnému vlastenci byla takřka učebnicová.

„Věděli jsme, že se nám tam postupem času bude otevírat prostor, protože Příbram potřebuje vyhrát, aby se udržela ve hře o záchranu a že bod pro ni bude málo. Martin Sladký vybojoval míč a brejk byl potom vzorový, kluci to správně doplnili a dotáhli,“ pochválil Látal.

Radost z tříbodového importu tak kalí snad jen zranění obránce Romana Hubníka, který musel vystřídat ve 33. minutě. Naštěstí by nemělo jít o nic vážného.

„Měli jsme strach o ledvinu, nebo slezinu, ale už se vrátil z ultrazvuku a má jen naražená žebra,“ prozradil kouč Sigmy.

Z týden jeho muži budou hrát doma s Teplicemi.