„Neslyšel jsem to,“ tvrdil olomoucký kormidelník. Proti Baníku jeho muži paradoxně odehráli v ofenzivě určitě nejlepší zápas po koronavirové pauze, jenže v koncovce byl soupeř lepší.

Je to asi k vzteku prohrát zápas po takových chybách.

Děláme individuální chyby. V poslední době se nám hromadí. V Budějovicích jsme odehráli slušně první poločas. Pak jsme udělali chybu a hned dostali gólů. I s Příbramí byly oba góly po našich chybách. I za stavu 2:0 jsme pořád chtěli hrát. Klidně jsme mohli dvě branky vstřelit, ale pak dostanete takový hřebík jako byl gól na 3:1.

Dá se brát jako pozitivum aspoň to, že jste si zase vytvářeli šance?

Jedna věc je, že jsme si vytvořili šance. Druhá, že už tam konečně bylo nasazení. Hrálo se nahoru dolů, myslím, že lidem se to i líbilo. Když to srovnám s Příbramí, kdy to bylo pomalé, tak dnes to byl úplně jiný zápas. Dnes tam byla přímočarost, do vápna chodily centry, bylo tam zakončení. Bohužel nám to nevyšlo.

Co říct k výkonu Laštůvky, který vás vychytal?

Dnes chytal výborně. Měl i trochu štěstí, možná tam byla naše zbrklost. Snažili jsme se, měli jsme šance i po standardkách. Bohužel to nevyšlo. Moc zápasů už nezbývá, ale věříme, že ještě něco uděláme.

Jak se vyrovnáváte s tím, že už se počítá spíš kolik bodů k dobru máte na baráž?

To počítáte vy, my nic nepočítáme. Díváme se sami na sebe.

Neznervózňuje vás to?

Jestli vás ano, tak mě ne.

Myslíte, že šance na desítku už je pryč?

Dokud žijeme, tak pořád je šance.

Co říkáte skandování fanoušků na konci zápasu?

Neslyšel jsem to. Vy jste něco slyšel?

Křičeli „Látal ven!“

Já jsem to neslyšel. Soustředil jsem se na zápas.

Jak hodnotíte výkon Jana Štěrby, kterého jste v poločase střídal?

Hráče nebudu komentovat, zhodnotím si je sám na videu.

A jak to vypadá se zdravotním stavem kapitána Beneše?

Byl dnes v tréninku, vyklusával. Hodně se to zlepšilo. Zítra by to mohl zkusit na tréninku. Ale máme před sebou ještě hodně zápasů, takže nechceme nic uspěchat. Nechceme mu uškodit, aby nechyběl delší dobu. Uvidíme, co mu to zítra dovolí a podle toho se zařídíme.

Co Martin Nešpor a Václav Pilař? Věříte, že vám ještě pomohou?

S Martinem pracujeme na fyzické kondici. Osm měsíců nehrál fotbal. Hlavní je, aby mu vydrželo zdraví. Na konci základní části bychom ho chtěli otestovat, aby nám v konci sezony mohl ještě pomoct. S Vencou Pilařem je to podobné, i když ten ještě v tréninku nebyl. U něj je to velká škoda. Odtrénoval všechno, v poslední přípravě s Brnem podal výborný výkon, ale stalo se mu svalové zranění.