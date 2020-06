O tom podstatném je však rozhodnuto. K vysněnému finále na Andrově stadionu nedojde. A o Evropu si Hanáci nezahrají ani v lize, kde se nedostali mezi nejlepších deset.

Už nyní, pět kol před koncem sezony, je možné říct, že nesplnili ani jeden ze svých cílů.

Sigmu čeká ještě skupina o záchranu. To, že by Olomoučané ještě spadli do baráže, je sice stále ještě matematicky možné, ale jde skutečně spíš o teorii. Na čtrnáctou Karvinou má Sigma desetibodový náskok.

Zároveň by se se ale přes ni museli dostat i nejméně další dva soupeři. Zlín ztrácí bodů devět, Teplice pět. Ne, tohle se vážně už nestane.

Ovšem je to velmi slabá útěcha.

„Když jsme po koroně začínali, tak jsem si vůbec nepřipouštěl, že bychom se do desítky nedostali,“ přiznal útočník Lukáš Juliš. „To, že Bohemka udělá patnáct bodů z osmnácti, to klobouk dolů. Ale nám stačilo udělat o čtyři body víc a stačilo by to,“ kroutil po zápase s Libercem host ze Sparty, který si jako jeden z mála Sigmáků na jaře udržel stabilní výkonnost. V jedenácti zápasech nasázel pětadvacetiletý útočník 8 gólů!

Rozpaky a divoká jízda

Jinak to byly rozpaky a divoká jízda nahoru a dolů ve vlnách.

Po nečekaně povedeném startu v Teplicích udělala Sigma radost fanouškům výhrou nad rozloženou Spartou. Když ale měla zaútočit na šestku, prohrála v Opavě. Postoupila s přehledem v poháru přes Jablonec, ale když si měla po koronavirové pauze pojistit desítku, prohrála doma s Příbramí.

„Zápasy s lehčími soupeři jsme prostě nezvládali. Sice jsme odehráli krásná utkání se Spartou, nebo Slavií, ale když přijelo mužstvo, které se zatáhlo, tak jsme měli se hrou do plné obrany velké problémy,“ připustil trenér Radoslav Látal.

Jeho odvolání na jaře několikrát naštvaní příznivci už žádali. Jak se postupem vládních rozvolnění koronavirových opatření počet diváků na fotbale zvyšoval. Znělo vyvolávání: „Látal ven!“ hlasitěji a hlasitěji.

Sigma zatím výměnu nechystá

V negativní atmosféře se zdá být pozice někdejší hráčské ikony na lavičce Sigmy dlouhodobě neudržitelná.

„Není to otázka pro mě. Uvidíme, co bude dál,“ odpověděl Látal na otázku, zda má v sobě odhodlání pokračovat a nepříznivou situaci obrátit.

Vedení Sigmy zatím změnu nechystá. Už proto, že nelze všechnu vinu házet pouze na trenéra.

Sportovní ředitel Ladislav Minář navíc není zastáncem překotných a nepromyšlených výměn. V minulosti trenéry na lavičce Sigmy i v těžkých chvílích několikrát podržel.

Jilek, Kučera, Janotka?

Navíc vyřešit rébus, kdo by mohl po Látalovi Sigmu převzít není vůbec snadný.

Přesto, kdo patří do okruhu potenciálních kandidátů?

David Holoubek, který byl spolu s Látalem jednou z variant loni v létě, je vázán u reprezentace do 18 let. Čili je ze hry.

Spekuluje se také o Václavu Jílkovi, který je po konci ve Spartě bez angažmá a na Andrově stadionu byl v posledních týdnech několikrát k vidění.

V diskuzích padá také jméno někdejšího kapitána Sigmy Radima Kučery, který aktuálně vede ve druhé lize Jihlavu.

U devatenáctky roste v zajímavého kouče Tomáš Janotka. Ten má ale na ligu ještě chvíli čas. Nebo snad ne?

Kádr začíná působit vyčpěle

Všechno jsou to ale spíš výstřely do tmy. Nejpravděpodobnější je, že Látal zůstane do konce sezony. Pak se uvidí.

Sigma totiž musí řešit víc problémů. Třeba to, s kým z kádru, který při vší úctě začíná působit dost vyčpěle, může počítat do příští sezony, či zda už jsou na ligu připravení talentovaní mladíci jako Šíp, Daněk a další.

A třeba i to, kdo vlastně v létě bude rozhodovat z pozice majitele, vzhledem k připravovanému návratu Josefa Lébra do klubu.