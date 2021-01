Fotbalisté Sigmy nakonec na vítězství na Tipsport Malta Cupu nedosáhli. Zopakovali svůj v poslední době naprosto tradiční výsledek 1:1 a nakonec s rakouským Tirolem prohráli na penalty.

„Mrzí to, protože chceme vyhrát každý zápas. Platilo to i pro tento turnaj. Ale tak to chodí, že se to ne vždy podaří,“ řekl Látal.

„Berme to tak, že Tirol je velice kvalitní mužstvo a pořád to byl především přípravný zápas na ligu,“ doplnil olomoucký trenér.

Ačkoliv Látal avizoval, že zápas bere jako generálku, nakonec protočil velké množství hráčů. Za to může situace kolem koronaviru.

„Klukům jsem říkal, že potřebuju, aby byli nachystaní všichni. I proto jsme hodně prostřídali. Do poslední chvíle totiž před zápasem nevíme, s kým budeme moct počítat. Nachystáte si sestavu, ale ve čtvrtek přijdou testy a všechno se vám zbourá,“ vysvětlil Látal.

S výkonem mužstva byl i přes konečnou porážku celkem spokojen.

„Do zápasu jsme šli s tím, že budeme bránit a čekat na brejky. Měli jsme štěstí, když jsme přežili několik šancí. Pak se nám povedla akce, po které jsme skórovali. Ve druhém poločase jsme soupeře moc do ničeho nepouštěli, ale nakonec jsme doplatili na standardní situaci. Penalty už pak byly loterie,“ hodnotil.

PROKLETÍ? NA SLAVII BYCHOM 1:1 BRALI, ŘEKL BENEŠ

Ani další výsledek 1:1 poté, co Hanáci ztratili vedení – to zařídil parádním volejem Ondřej Zmrzlý – mu vrásky na čele nedělá.

„Věřím, že to žádné prokletí není. Máme nový rok. Už jsme to tady koneckonců jednou porušili,“ připomněl semifinále se slovenskou Trnavou a výhru 2:1.

„Nad tím nemůžeme přemýšlet. Navíc na Slavii bychom asi výsledek 1:1 brali, i když to vždycky trochu záleží na okolnostech,“ přidal se obránce Vít Beneš.

Právě na půdě úřadujícího mistra Olomouc odstartuje příští týden druhou část ligy, do níž jde ze čtvrtého místa.

„Věřím, že připravení budeme dobře. Odehráli jsme tady dva kvalitní zápasy. Všechno tady na soustředění bylo perfektní. Cesta, tréninkové plochy, kromě prvního dne, kdy byl zádrhel kvůli bouřce jsme byli velmi spokojení,“ prohlásil Látal.

Dobré zprávy mu přišly i z Česka. Opora zadních řad Roman Hubník by měl duel na Slavii stihnout.

„Ještě to není stoprocentní, ale už trénuje,“ řekl olomoucký trenér. „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet ohledně nakažených koronavirem,“ doplnil.

Na Maltě totiž postrádal kvůli nemoci Zahradníčka, Zifčáka či Faltu. Ten navíc vyjednává o odchodu do Plzně.

„Zatím nevíme, jak to dopadne. Podle zpráv, které mám, se stále jedná. Zatím není potvrzeno, že odchází,“ řekl Látal.

V Česku bude pro tým podle něj nejtěžším úkolem zvyknout si na odlišné klimatické podmínky.

„Víme, že začalo mrznout. Vyhřívané tréninkové hřiště nemáme, takže nás čeká přechod na umělku. Není to ideální, ale pro všechny to bude stejné. Budeme se s tím muset poprat,“ ví dobře.