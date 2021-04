„K němu se snad ani nebudu vyjadřovat. Je to můj velikánský kamarád. V Baníku jsem s ním býval na pokoji. Vždycky byl velmi poctivý kluk, pracoval na sobě a pořád si drží kvalitu. Mrzí mě, že nás vychytal, ale tak to ve fotbale někdy chodí,“ krčil rameny Látal.

„Ten závěr charakterizuje celou sezonu, kterou prožíváme,“ procedil zklamaný trenér Hanáků přes roušku.

Baník v Olomouci vedl od 27. minuty, kdy si na autové vhazování naběhl mladý David Buchta, narazil si se Šašinkou a přízemní ranou nedal šanci Mandousovi. Laciný gól!

„Ještě jsem to neviděl, ale bylo tam nedůrazné bránění, špatné vystoupení. Hráč nemůže z křídelního prostoru takhle snadno odběhnout,“ mračil se Látal.

Převaha Sigmy z úvodu zápasu tak přišla vniveč.

„Myslím, že jsme do zápasu vstoupili dobře, ale tlak jsme měli bez šancí. Bylo to jen obehrávání, chyběly náběhy. Soupeř nás naopak potrestal z první akce,“ litoval olomoucký kouč.

Jedinou vážnější situací byla krásná kroucená rána Housky z trestného kopu, která ale trefila chvíli před poločasem břevno.

Druhá půle v mnohém kopírovala tu první.

„Ve druhé půli přicházely do vápna dobré centry, třeba od Jáchyma Šípa na přední tyč. Ale my jsme tam nikoho neměli. Je to o kvalitě útočníků. Bohužel těžko do někoho dostanete to, co měl třeba Lukáš Juliš. Po takových útočnících je sháňka,“ řekl Látal, který v útoku prostřídal Zifčáka, Chytila i Nešpora, ale neprosadil se ani jeden.

"Pro Laštyho nádherný zápas"

Zato Baníku vyšla stanovená taktika takřka do puntíku.

„Čekali jsme, že nás Sigma bude chtít zatlačit, ale celkem jsme to zvládli a postupem času jsme se stávali nebezpečnějšími z brejků. Nakonec nám jeden vyšel, ale představoval bych si, že dáme dřív druhý gól,“ řekl trenér Ostravy Ondřej Smetana.

Šancí k tomu měli jeho muži celkem dost. Před Kaločem na poslední chvíli v jasné šanci zachraňoval Zmrzlý, pokus o lob střídajícího Zajíce zase vytáhl s vypětím sil Mandous.

A tak Sigma málem srovnala. Šípova střela trefila do ruky Kuzmanoviče a Hanáci dostali výhodu zmíněné penalty. Jenže Pablo, jak už bylo řečeno, ztroskotal podobně jako v zápase se Spartou na brankáři.

Krátce nato po dalším brejku do otevřené obrany pečetil na konečných 0:2 z pohledu domácích svou první ligovou brankou v životě záložník Filip Kaloč.

Baník tak v Olomouci vyhrál potřetí za sebou a celkem už sérii neporazitelnosti v derby natáhl na šest utkání.

„Fotbal píše hezké příběhy,“ pousmál se Smetana. „Já bych si sice představoval klidnější závěr, ale třeba právě pro Laštyho to byl nádherný zápas. Chyběli vlastně jen diváci,“ podotkl.

Baník, p..o! dunělo za plotem

I když tak docela pravdu také neměl. Za plotem v rohu stadionu neúnavně povzbuzovaly asi dvě stovky Ostravanů a mezi prázdnými tribunami olomouckého stánku bylo jejich skandování dobře slyšet. V koronavirové době to byl vlastně balzám pro uši.

Však se ostravští hráči po duelu se svými fanoušky v rohu stadionu dlouho veselili.

„Chtěl bych fanouškům poděkovat. Zprávy od nich a jejich povzbuzování se k nám dostávají. Před dnešní poradou jsme hráčům pouštěli záběry velké tribuny za brankou z minulých zápasů, kdy byla plná. Chtěli jsme, aby kluci věděli, že se fanoušci určitě budou dívat a aby hráli tak, jako by tu byli. Děkovačku na konci jsme si opravdu užili,“ dodal kouč Smetana.

