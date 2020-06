Zázrak se nekonal. Fotbalová Sigma nestačila doma na favorizovanou Plzeň. Po porážce 0:1 ani nemusela čekat na výsledek z Mladé Boleslavi, která si nakonec desítku díky remíze v Karviné uhájila sama. Olomouc zůstala po třiceti kolech na 11. místě tabulky a čeká ji ve zbytku ročníku jen skupina o záchranu.

SK Sigma - FC Viktoria Plzeň | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Hodnotit to teď nebudu. Zhodnotíme si to v klubu. Je to ale zklamání,“ řekl trenér Sigmy Radoslav Látal.