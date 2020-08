Trenér Sigmy Radoslav Látal však vítězství v generálce nad Prostějovem 3:0 nepřeceňoval. „Byly tam chyby, které by možná lepší soupeř využil,“ řekl.

Jak jste byl spokojený s generálkou?

Vyhráli jsme 3:0, ale pustili jsme Prostějov do situací, které by možná lepší soupeř využil. Například v prvním poločase, když jsme nezastavili brejk po křídle. Chyby tam byly, ale výhru jsme potřebovali, abychom do prvního zápasu měli sebevědomí.

Jak moc se blížila sestava té, co by měla hrát proti Liberci? Chyběl například Jemelka.

Věříme, že Venca bude v pořádku. Nechtěli jsme dnes nic riskovat, měl drobnější zranění. Od pondělí by měl jít ale do tréninku. Uvidíme, ale nějaké změny v sestavě určitě budou.

Největší otazník je na hrotu?

Určitě. Dominik Radič potřebuje trochu času. Je tady týden, tak na něj nechtějme všechno naložit. Nějakou představu pro zápas s Libercem už mám. I zápas s Prostějovem mi zase něco ukázal. Určitě ale můžu říct, že bude jiná.

Radič neuspěl s penaltou. To je pro jeho sebevědomí škoda, souhlasíte?

Je to tak. On je velmi skromný a hodný kluk. Sebevědomí by potřeboval gólem zvednout, ale spíš mu to asi nakonec uškodí. Střelec to bezpochyby je, ale penalta mu bohužel nevyšla.

Je už nachystaný na ostrý zápas?

Kondičně celkem je, ale ještě mu chybí trochu rychlost. Když jdeme do presinku, tak nemůžeme jít na dvojku. Musíme to zrychlit. V jeho předchozím klubu byl zvyklý na trochu jiný styl hry. Když přišli o míč, tak se hned zatáhli. On sám neměl skoro žádné úkoly, takže trochu po ztrátě vypíná. To ho musíme odnaučit.

Roman Hubník střídal plánovaně?

Ano. Chtěl jsem ho původně dávat dolů dřív, okolo 60. minuty, protože jsme měli strach, abychom o něj nepřišli. Odtrénoval všechno, je připravený a my ho teď potřebujeme na ten ostrý zápas. On sám ale ještě nechtěl.

Celkově máte dobrý pocit z přípravy?

Mohlo to být lepší. Poslední týden se mi ale už mužstvo na tréninku líbilo. Bylo to velmi kvalitní, agresivní. Vypadalo to dobře. Dnes to nebylo ideální, ale věřím, že jsme připravení dobře.