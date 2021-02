Góly Hály, Látala mladšího a Nešpora postrčily Sigmu k vítězství 3:1.

„Postup bereme, ale zase nám tam opakovali chyby. Všechno nám hrálo do karet, dali jsme rychlý gól, ale pak zase sami dostaneme soupeře do tlaku. Bylo tam podcenění. Chyběl důraz,“ kroutil hlavou.

Sestava přitom na papíře vyhlížela silně. Až nečekaně. Počítalo se, že po náročném zápase se Spartou dostane šanci víc hráčů z lavičky.

„Přiznám se, že jsem se toho zápasu až trochu bál. Vím, jaké pohárové zápasy jsou. Podceníte to, dostane hloupý gól a už to jede,“ řekl Látal. „Měli jsme plán, že v poločase vystřídáme tři hráče, abychom to protočili, ale vývoj nám to nakonec neumožnil,“ dodal.

Domažlice totiž zlobily a odehrály na Andrově stadionu velmi slušný zápas. Přímo fantastický na to, že hráči většinu zimy jen po dvojicích či skupinkách běhali po lesích a společně díky výjimce od hygieny po otestování trénovali jen deset dnů.

„Byl to pro nás svátek. Kluci se moc těšili,“ řekl trenér Pavel Vaigl. „Bez přípravného zápasu to bylo těžké, ale myslím, že jsme byli důstojným soupeřem,“ dodal.

Kdyby Vůch proměnil čtvrt hodiny před koncem penaltu, mohlo to být ještě zajímavější. „To bychom se třepali,“ mínil olomoucký Látal.

Místo plánů na rozložení sil nakonec musel sáhnout do stoperské dvojice. Stoper Florent Poulolo neměl svůj den.

„Nevím, co s tím klukem dneska bylo. Vůbec nebyl vtažený do hry. Do soubojů chodil jak na výlet, jako by to podcenil. Pak se to na něj nakupilo a měl obrovské problémy. Všechno mu dlouho trvalo, v rozehrávce chodil do risku. Musíme si s ním promluvit,“ prohlásil kouč.

Na druhý poločas vypustil do hry dvě čerstvé posily – středního záložníka Slaměnu a křídelníka Mihalíka, který se podílel na druhé olomoucké brance.

„Chtěl jsem je vidět v akci v soutěžním zápase. Bylo vidět, že měli s námi jen jeden trénink. Mihalík hrál na nezvyklém postu vepředu vedle Nešpora a nebylo to pro něj ideální. Slaměna je hráč spíš do budoucna, budeme s ním pracovat,“ řekl k oběma krátce.