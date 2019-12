„Zklamalo mě to, ale přípravu na zápas to nenarušuje. Kabinu by to mělo spíše semknout,“ míní Látal, který nebude smět kvůli kartám na lavičku. Zvýšený tlak na svou osobu ale necítí.

„Já mám zvýšený tlak z toho, že mi dnes vykradli auto. A ještě beru nějaké prášky na tlak. Kdyžtak si vezmu dva a bude to lepší,“ prohlásil.

Před důležitým zápasem s Libercem musíte řešit nepříjemnou situaci, která vyvstala ohledně Václava Pilaře. Jaké to pro vás je?

Příjemné to není. Jsou to interní věci. Z toho, co se dočítám ve vašem Deníku, tak vy víte všechno. Já se k tomu opravdu nijak vyjadřovat nebudu.

Narušuje současná situace přípravu na zápas?

Nenarušuje. Kabinu by to mělo spíš semknout.

Cítíte, že se to děje?

Bavíme se o věcech, které proběhly jinak, než se prezentuje. Řeší se, že je tady nějaký rozruch a vy na nás tlačíte. Kabina na to nereaguje. Nic takového tady není. Netvrdím, že je pohoda, ale je tady klid. Připravujeme se na Liberec. Víme, že nás čeká těžké utkání. Chtěli bychom ho vyhrát. To je celé, tím to hasne.

Zklamalo vás, že Václav Pilař takto vystoupil veřejně a neřešil to třeba více za zavřenými dveřmi?

Zklamalo. Samozřejmě, obrovsky mě to zklamalo. Bavili jsme se o tom hodně už v minulosti. Byl u toho sportovní ředitel i další. Dopadlo to ale stejně tak, jak to dopadlo.

Zažil jste někdy něco takového v kariéře?

V Německu nikdo nikoho takto nekritizuje. To by si jeden člověk nedovolil. Já sám jsem si to dovolil v Sigmě jednou a taky jsem musel klub opustit.

Cítíte nějaký tlak na svou osobu?

Jaký myslíte tlak?

Nevyhráli jste osmkrát za sebou.

Já mám zvýšený tlak z toho, že mi dnes vykradli auto. A ještě beru nějaké prášky na tlak. Kdyžtak si vezmu dva a bude to lepší.

Proti Liberci bude chybět Václav Jemelka. Zraněný je i další střední obránce Zima. Limituje vás to nějak při rozhodování, jaký způsob hry zvolit? Teď jste například úspěšně zvládali systém se třemi stopery…

Pořád se to dá nějak udělat. Uvažujeme o tom. Rozhodneme se i s ohledem na soupeře. Všechno bereme po důkladné taktické analýze. Odvíjí se to třeba od věcí, jak pracují jeho křídla a podobně. Chceme pak pochopitelně vybrat to, co pro nás bude nejlepší. Musím říct, že i v tom pozoruji u hráčů změnu. Na začátku sezony jim hra na tři stopery vzadu nevoněla, nebo spíš jsme na to nebyli natrénovaní. Teď zjišťují, že jim to sedí. To je velké pozitivum. Nějaký plán máme. Ale hra na tři vzadu je určitě jedna z alternativ.

Klíčové z tohoto pohledu je, zde bude v pořádku Vít Beneš, jenž měl v zápase se Slavií drobné problémy, že?

Je v pořádku a je to samozřejmě dobře. Víťa proti Slavii odehrál vynikající zápas. Byly tam ty prvky jako důraz, nasazení, celková motivace. Bylo vidět už před zápasem, že všichni hráči byli hodně motivovaní. Běžecké hodnoty z GPS byly najednou úplně jiné. Znovu opakuji: tyto věci tam musí zůstat a musíme ten výkon zopakovat.

Bude připraven Miloš Buchta?

Na sobotu připraven nebude. Není stoprocentní.

V utkání s Libercem nebudete smět na lavičku, což je komplikace, souhlasíte?

Je to lepší, když můžete být přímo na lavičce. Čekáme ještě na podklady, co vlastně budu moct a kam už smět nebudu. Je to novinka, i když už jsem byl informován od Pavla Hoftycha, co mě čeká. Uvidíme, jak to dopadne. Ale s asistente Jirkou Nečkem jsme na jedné notě a on dobře ví, co od hráčů chceme. Odkoučuje to jistě bez problémů.