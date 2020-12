Úspěšný střelecký pokus Davida Hufa, který nakonec zapadl přesně k tyči za záda brankáře Aleše Mandouse, byl opravdu jako vystřižený z nepovedeného ligového ročníku 2019/20.

Sigma nejtěsnější náskok po proměněné penaltě Martina Nešpora hájila dlouho úspěšně. Pak ale přišla série drobných chyb, které vyústily v katastrofu. Nepovedený odkop Tomáše Zahradníčka, zbytečný faul Martina Sladkého, pozdní vystoupení Šimona Falty po první Hufově střele do zdi.

A místo tří čárek na tabuli, kde se sčítají bodové zisky, byla rázem jedna.

Pro Olomouc v minulé sozoně důvěrně známá pozice. O výhru či remízu v závěrečných pasážích nadějně rozehraných utkání přišla Sigma minimálně sedmkrát. Pomyslnými vrcholy byly ztráta dvoubrankového náskoku doma s Mladou Boleslaví během jediné minuty či kolaps v Ďolíčku s Bohemians – z vedení 2:0 na konečných 2:3.

Pravidelné rozdávání bodl nakonec Hanáky dohnalo. Dohrát aspoň některé z nich, přinejmenším by atakovali elitní šestku. Místo toho spadli do skupiny o záchranu. Žádný div, že Látalovi ihned naskočily nemilé vzpomínky.

„Když v 93. minutě vedete 1:0, už to musíte ubít,“ glosoval páteční mač. „Kromě pasáže mezi 50. a 70. minutou nebyla naše hra dobrá, ale měli jsme to zvládnout. Chyby tam byly, ale ty si rozebereme spolu,“ dodal.

„Měli jsme být chytřejší. Dohrát to na jejich půlce, nechat se faulovat. Zažil jsem to i tady v Olomouci víckrát. Už za trenéra Jílka. Musíme to hodit za hlavu, ale ještě předtím se z toho poučit a příště tomu předejít,“ vykládal střelec olomoucké branky Martin Nešpor. „Mrzí mě to fakt hodně, protože i když zápas nebyl pro diváky pěkný, tak to mohlo dopadnout za tři body,“ dodal Nešpor.

„Dobrý je každý bod z venku, ale dnes jsme dva ztratili,“ shrnul všechno Látal a bylo cítit, jak hodně ho mrzí, že tým přišel o náskok, ale i o jakousi auru, díky níž už podobné těžké chvíle zvládá.

„Přesně takové zápasy jsme v minulosti nedotáhli,“ zopakoval Látal po vítězných utkání v této sezoně několikrát. Vysvětloval tím, kde je klíčová změna, která umožnila Sigmě vyletět do elitní trojky a prohánět nejlepší české kluby.

Často se přitom skloňovalo i jméno obránce Romana Hubníka, jenž ve vypjatých situacích dodal mužstvu jistotu. Minule proti Karviné Hanáci vyrovnaný zápas ukopali a nakonec překlopili do jasné výhry 3:0 i bez něho.

Tentokrát už to nevyšlo ani s ním. „Život a fotbal jde dál. Teď se musíme otřepat. Vyhodnotíme si chyby u videa a začneme se připravovat na Příbram,“ prohlásil Nešpor. Další ztráta v domácím prostředí už je nežádoucí.

Olomoucké ztráty v minulé sezoně

5. kolo: Sigma – Karviná 1:1 (83. Petráň)

6. kolo: Bohemians – Sigma 3:2 (62. Podaný, 72. Hůlka, 90. Bartek)

11. kolo: Sigma – Slovácko 2:2 (88. Zajíc)

15. kolo: Sigma – Ml. Boleslav 2:2 (64. Fulnek, 65. Budínský)

16. kolo: Zlín – Sigma 1:0 (87. Jak. Kolář)

19. kolo: Karviná – Sigma 1:1 (73. Lingr)

24. kolo: Sigma – Jablonec 1:1 (75. Hämäläinen)*

* Olomouc hrála po vyloučení Pabla od 37. minuty o deseti