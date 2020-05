FORTUNA:LIGA po koronavirové pauze nabírá kvapíkové tempo. V sobotu Hanáci přivítají na svém stadionu Příbram. A na zápas se dostane i hrstka fanoušků. „Jsem určitě pro,“ hlásí Látal.

Jak jste si rozebrali zápas na Slovácku? Víte, co bylo špatně?

Věřím, že jsme ho rozebrali kvalitně. Druhý poločas byl hodně nepovedený. V útočné fázi jsme neměli nic. Ale vzadu jsme to uhráli na nulu a získali jsme bod. Víme, co bylo špatně, ale nechci to ventilovat do novin.

Hru jste trochu vyrovnali až po prostřídání. Pomohla vám možnost většího počtu výměn?

Kluci, kteří v přípravě podávali dobré výkony se díky tomu dostali na hřiště. Pochválit musím zase znovu třeba mladého Daňka. Bylo to hodně o běhání. Slovácko bylo agresivní a běhaví mančaft. U nás některým docházely síly. Když jsme tam poslali čerstvé hráče, tak jsme dokázali presovat a konec už jsme dohráli bez problémů.

Dají se čekat větší změny v sestavě?

Bude záležet na výkonnosti hráčů. Budeme mít zápasy, kde určitě zátěž budeme muset rozložit. Například se budeme vracet z Českých Budějovic, to je dlouhá cesta, nejspíš se vrátíme pozdě v noci. Rychle potom nás bude čekat zápas s Baníkem a ty síly mohou rozhodovat. Tam můžeme udělat i víc změn. Teď je začátek, tak si myslím, že jich má každý ještě dost. Ale bude se to stupňovat.

Můžete na Příbram vybírat ze všech hráčů?

Jsme kompletní. Mimo hru jsou Nešpor a Pilař, kteří s námi netrénovali. Uvidíme, jak to bude. Pilař má svalový problém.

Příbram hraje o záchranu. Co od ní čekáte?

Myslím, že tady mohou jenom získat a nebudou pod velkým stresem. Od nás čeká každý vítězství, o to těžší to pro nás bude na hlavu. Hraje se i v netypický čas, už ve dvě hodiny. Může být velké teplo. Na všechno se musíme připravit.

V čem bude Příbram nejnebezpečnější?

S Baníkem podali kvalitní výkon. Presovali, mají naběháno. Všechno bylo v rychlosti. Jsou tam zkušení Rezek se Slepičkou, ale ti jsou zase obklopeni mladými běhavými hráči. Kůži tady nedají zadarmo. Nepřijedou s poraženeckou náladou.

Změnila se podle vás pod novým trenérem Horváthem?

Díval jsem se na zápas, který jsme tam hráli my. Teď byli běhavější a agresivnější. Spoustu standardních situací rozehrávají. Každý trenér se samozřejmě snaží na tým přenést něco svého.

Bude se hrát zase bez diváků, stejně jako v Uherském Hradišti…

Už tam jsem říkal, že kdyby na stadionu bylo pět tisíc domácích fanoušků, tak by pro nás byl ten zápas daleko těžší. Víme, že Slovácko má dobré fanoušky a dostali by nás pod větší tlak. Teď se výhoda domácího prostředí trochu snižuje.

Byl podle vás problém, že se hráči nedokázali v takové atmosféře donutit k maximálnímu výkonu?

Včera jsem se díval na další zápasy. Některé jsou kvalitnější, jiné méně. Je to o tom, jak se každý připraví. My jsme neodehráli na Slovácku nejlepší zápas, ale zase že bych hráčům vyčítal nedostatek nasazení, to ne. Chybí herní praxe, to je vidět. Pauza byla dva měsíce a zpátky to nepřijde hned.

Z hlediska atmosféry asi kvitujete, že klub pustí na stadion padesátku kotelníků, že?

Já jsem určitě pro. Je to opravdu jiné. Na Slovácku byli spíš VIP hosté, sponzoři. To obvykle nejsou lidé, co by nějak zvlášť hlasitě fandili. Viděl jsem v televizních zápasech malý kotel v Budějovicích, malý kotel v Opavě. Nedá se to samozřejmě srovnat s obvyklou návštěvou, ale hned je to jiné. Aspoň nějaký hluk a něco se tam děje.