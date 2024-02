O Sigmu Olomouc projevila zájem investiční skupina Blue Crow Sports Group, která vlastní například druholigový Vyškov či španělský tým Leganés. Na předsezonní tiskové konferenci se k této skutečnosti vyjádřil také sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář. Jaké jsou ambice Sigmy do jarní fáze FORTUNA:LIGY a jak se proměnila spolupráce s druholigovým Prostějovem?

Ladislav Minář o jednání o prodeji Sigmy | Video: Michal Muzikant

V jaké fázi jsou jednání s americkou investiční skupinu Blue Crow Sports Group, která projevila zájem o koupi Sigmy?

Komentář je jednoduchý a krátký. Evidujeme, že se zahraniční společnost zajímá o vstup do klubu, ale momentálně je stav takový, že já osobně jsem u žádného jednání nebyl a zatím žádná neproběhla. Pokud budou probíhat, budeme chytřejší. Teď je to ve fázi, že k tomu ani nejde říct víc.

Takže jste na samém začátku?

Ano.

Jak jste na tom s angličtinou?

Budu mít překladatele, protože u takových velkých věcí je potřeba, aby tam byl třetí člověk, aby to bylo seriózně přeložené na všechny strany a nebylo to zavádějící.

První kontakt proběhl na začátku ledna?

Nevím o tom. Nebyl jsem u žádné schůzky.

Můžete prozradit aspoň základní vizi, se kterou americký společnost Sigmu oslovila?

Nedokážu k tomu nic říc, protože žádné jednání neproběhlo. Mám jen informace, že oslovili vícero klubů v našem okolí. Nějaká jednání proběhnou a seznámí nás s jejich představou. Teď na to opravdu nemám co říct.

Části vedení Sigmy - Jakubu Benešovi, Martinu Majorovi, Petru Konečnému se má nabídka této společnosti zamlouvat. Mají tedy víc informací?

Nedokážu odpovědět, co se komu zamlouvá. Minulý týden jsme měli schůzi spolku, kde bylo oznámeno, že se o nás někdo zajímá. Tito lidé tam seděli a nikdo z nich neřekl, že by věděl něco víc. Na sezení největšího akcionáře k tomu víc neřekli, z toho vycházím. Nemůžu reagovat na to, co se vykládá po městě.

Kdy budete vědět víc?

Myslím, že v brzké době bude schůzka.

Je na stole od americké společnosti nějaká písemnou nabídka?

Není, proto se divím, když někdo řekne, že by se mu něco zamlouvalo. Nic písemného na stole není.

Chcete na jaře zaútočit na evropské poháry?

Držíme se v první skupině, byli jsme tam i minulý rok. Cíl je, abychom se tam udrželi a hráli o další možnosti. Chtěli bychom se o poháry porvat.

To se dá i z prostřední skupiny.

O tom samozřejmě víme, ale je lepší být v první skupině s možností hrát o páté místo.

Ondřeje Zmrzlého jste prodali do Slavie, měli jste na něj víc nabídek?

Neměli, jen Slavia.

Ve Slavii jsou už čtyři odchovanci Sigmy. Svědčí to o dobré práci Sigmy s vlastními hráči, nebo o tom, že neumíte prodat opory přímo do zahraničí?

Každý by chtěl udělat transfer napřímo, ale dneska to vypadá, že cesta je spíš přes tyto kluby - Slavii, Spartu, Plzeň. Že jsou teď čtyři ve Slavii, je shoda okolností. Jednu dobu se říkalo, že jsme hráče víc etablovali na Plzeň. Aby hráč mohl jít přímo do zahraničí, chce to, abychom hráli předkola pohárů. Pokud je hrát nebudeme, je pravděpodobnost prodeje do zahraničí malá. Pokud je tam dobrá participace z dalšího transferu, jako to bylo u Zimy i dalších kluků, tak to není špatná cesta.

Kdo bude další na řadě? Po Ondřeji Zmrzlém to vypadá, že další odchovanec se na prodej neklube, věkový průměr týmu máte starší, přirovnal bych to ke Slovácku, které ale není tolik závislé na prodávání hráčů.

Byl to určitý záměr, když se nám podařilo uhrát umístění do šestky. Věřil jsem tomu, že kdy mužstvo bude pospolu, mohli bychom z toho předkolo pohárů vytáhnout. Je to poplatné tomu, že teď tolik mladých chlapců nemáme. Taky víme, že pokud si nesáhneme na úspěch tuhle sezonu, tak do toho budeme muset razantněji vstoupit. Je tam Honza Fiala, Štěpán Langer, Amasi… Uvidíme, kam sezona bude směřovat. Zatím se to jakž takž daří, ale musíme udělat daleko víc pro to, abychom se tam udrželi. Po minulé sezoně béčka jsme nemohli být nadšení s tím, že vytáhneme šest hráčů do áčka. Každý má vývoj jiný. U Zmrzky také dva roky zpátky viděli všichni nedostatky, zbrklost. Kolikrát jsme se o něm s Jindrou Trpišovským bavili, jak ho vnímal. Najednou měl půl sezonu dobrou. Jestli by ji dokázal zopakovat, těžko říct. V pravý čas měl výkonnost a v pravý čas odešel.

Co jste od Slavie dostali za asistenta trenéra Milana Kerbra?

Singhateha na rok. Původně ho nechtěli dát na víc než půl roku. Chceme, aby nám rok pomohl, je šikovný, pomůže nám, ale nějaký přechod z druhé ligy to je. Jsme přesvědčení, že na podzim nám pomůže ještě víc. Kdyby tady měl být jen půl roku, tak by Milan šel do Slavie po dvouměsíční výpovědní lhůtě, protože jinak to nešlo. Muselo to být férové také k Saňákovi, kterého jsme do Pardubic nepustili. Je jednoduché říct: Chceme Sandyho, domluv si to tam. Ale doprkvančic, když něco chci, tak přijedu na jednání a jednám. Tady jsme aspoň udělali nějaký model, aby to nebylo tak, že vezmeme našeho trenéra a někde ho takhle dáme. Jak říká můj táta: Když půjdeš do obchodu a bude ti chybět koruna, dá ti někdo rohlík? Nedá.

Hledali jste po častých chybách brankářů nového gólmana?

Debat bylo strašně moc. Nebudu zakrývat, že jsem byl z toho rozčarovaný. Trenér má svůj realizační tým, těm lidem věří. Kdyby to bylo tak, jak se vykládá, že Minář něco Jílkovi…, tak si dotlačím třeba Tondu Branku, jak já říkám. Přeli jsme se, diskutovali jsme. Za sezonu a půl těch chyb bylo strašně, ale strašně moc. Každý má právo udělat nějakou chybu, ale když jich je tolik, tak nad tím přemýšlíte. Ti kluci nejsou hloupí, čtou to, mohou slyšet i Mináře, který řekne, že je to v prd.., že už nevíme, koho tam máme dát. Není to pro ně jednoduché, přemýšlím nad tím, jestli to bude stačit. Kvalitu prokázali a trenéři věří tomu, že se vrátí zpátky do formy, a já tomu věřím taky. Ale téma to bylo velké.

Útočník Pavel Zifčák se nevešel do nominace na soustředění v Turecku. Má svolení hledat si klub?

Pavel Zifčák zůstane tady. Chtěli jsme, aby na lepších terénech v příznivějších klimatických podmínkách byli hráči, kteří nejsou doléčeni - Tonda Růsek a Honza Navrátil. Zifčák s Matysem odjeli na soustředění s béčkem, ale to neznamená, že by měli odcházet z klubu.

V týmu jsou tři Afričané, je to nový směr Sigmy?

Sešlo se to tak. Chtěli jsme ofenzivní útočníky. Máme tady Muritalu, který to celé promarodil a sám zjistil, že se mu tady stýská. Neřekl bych, že se chceme vydat cestou, že afrických kluků budeme mít víc. Když jsme měli sezení s fanoušky, tak na nás někdo křičel, proč tady Afričany nemáme, třeba jak ve Vyškově. Ale nám jde spíš o posty, sehnat útočníka je těžké. Teď jsme si jednoho vypůjčili od Slavie. Dokud není Tonda Růsek, potřebujeme mít konkurenci. Taky vidíte vlny. Přišel Dele, odehrál před rokem a půl krásný zápas v Plzni, dal gól, mysleli jsme si, že si ho budeme chystat, ale po letní přípravě se dostal do stavu, kdy chodil za trenérem, že má tvrdé nohy, musel odcházet z tréninků, stagnoval. Teď se do toho hůř dostává, vyskakuje mladý Amasi. Ale už také cítíme, že je toho na něj po přípravě v určité fázi moc. Pokud to zvládnout, budou v sestavě, ale trend to není. Je to spojené s ekonomikou.

Prohloubila se spolupráce s Prostějovem poté, co tam přišel jako sportovní manažer sigmák Jiří Balcárek? Prostějov i béčko Sigmy čeká na jaře boj o záchranu ve druhé lize…

Se mnou je to těžký. Jsem tady deset roků, nejsem zatížený Holicí ani Prostějovem, nemám s nimi špatné vztahy. S panem Dostálem jsem spolupracoval normálně, s Frantou Jurou bych taky spolupracoval normálně, ale cítím tam pořád rivalitu, respektive ne já, ale lidé kolem ji tam cítí. Teď je tam Balci, který mi čtyřikrát do týdne telefonuje, třikrát ho mám tady na kávě. Je to sigmák, ale to nic nemění na naší snaze s nimi spolupracovat. Kdyby postoupil Uničov do druhé ligy, budeme spolupracovat s Uničovem, protože když si s panem Nezvalem řekneme, že venku sněží, nemusím se ani dívat a bude tam sněžit. Měli bychom dobře spolupracovat. Proto jsme udělali s Prostějovem výměnu a plus jsme dali ještě jednoho hráče na hostování. Jestli máme spolupráci nakopnout, šli jsme tomu víc naproti. Co si budeme vykládat, ani jedna strana jsme teď neměli na to, že bychom my kupovali Elbla a oni Matouška. A ještě jsme k tomu poslali hráče na hostování, abychom opravdu dali najevo, že chceme spolupracovat. I když Franta Jura řekne, že teď těžko můžeme být partneři, když oba hrajeme o záchranu ve druhé lize.