Poslední výsledky duelů mezi Teplicemi a Sigmou neslibují žádnou velkou přestřelku: 0:0, 0:0, 1:1, 1:1 a 0:0. Hlavně tedy v minulé sezoně se fanoušci branky mezi těmito dvěma soky nedočkali. Posledním, kdo se v olomouckém dresu do branky Teplic trefil, byl Pavel Zifčák. Od té doby se to nikomu nepovedlo už 266 minut.

Pokud se ale na souboje těchto dvou týmů podíváme jinou optikou, tak Hanáci s Teplicemi neprohráli už dlouhých osm let. Naposledy vyhráli Tepličtí v březnu roku 2014 na Stínadlech 4:0. Od tohoto zápasu Sigma šestkrát brala tři body a sedmkrát se zrodila remíza.

Svěřencům Jiřího Jarošíka se ale v posledních zápasech příliš nedaří. Nestačili na Hradec Králové, který hrál v deseti (1:4), České Budějovice (0:2) ani na Slovácko (1:2).

„Někdo by si možná řekl, že to bude kvůli třem posledním porážkám Teplic snadný zápas. Ale my víme, že to tak nebude. Už jen poslední zápas na Slovácku, kde až do závěru Teplice vedly, je důkazem, že tým má kvalitu a je nebezpečný. V předchozích zápasech obraly Teplice o body Plzeň i Spartu. Budou hrát doma a chtít se odpíchnout dobrým výsledkem. Budeme se jim to snažit znemožnit,“ říká asistent trenéra Milan Kerbr.

Naopak Sigma by ráda prodloužila pětizápasovou šňůru bez porážky a udržela se v top šestce, kde je momentálně o skóre před Libercem. Na čtrnácté Teplice však mají svěřenci Václava Jílka k dobru jen čtyři body.

V dresu Teplic se můžou ukázat na hřišti také útočník Filip Žák či brankář Filip Mucha, kteří mají zkušenosti s olomouckým či prostějovským fotbalem.

„Tým mají zajímavě složený. Ve svém středu mají dobré hráče, stálice jako Vondráška nebo Kučeru. Je tam můj kamarád Matěj Hybš, který přišel z Plzně. Gning a Žák mají po pěti gólech, což je pro nás zdvižený prst. Na druhou stranu naše defenziva byla v posledních zápasech celkem pevná. Je to o našem nastavení a poctivém výkonu,“ dodal Kerbr.

Utkání 14. kola F:L startuje v neděli v 15 hodin.