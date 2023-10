Potřetí jako soupeř nastoupil od svého odchodu proti Sigmě Olomouc Kryštof Daněk. Tentokrát jí dal i gól a v Pardubickém dresu ukazuje Spartě, že s ním ještě může počítat. Místo do týmu Radoslava Kováče ale mohl zamířit zpět na Hanou. Trenér Václav Jílek prozradil, proč to nevyšlo.

Kryštof Daněk jednadvacítce na Islandu chyběl, pro dvojzápas s Walesem a Dánskem v Č. Budějovicích už ale byl k dispozici. | Foto: se svolením www.fotbal.cz

Start angažmá ve Spartě měl odchovanec Sigmy z osobního hlediska ideální. Daněk se prosadil do základní sestavy, z níž však s blížící se zimou loňského roku vypadl. Na jaře už jen paběrkoval a v novém ročníku? Neodehrál do září ani minutu. V prvních čtyřech utkáních se vlezl alespoň na lavičku, v dalších ani to ne.

A tak se začalo řešit, co dál. Ve dvaceti letech potřeboval ofenzivní talent hrát. Ve hře byl také návrat na hostování na Hanou. Trenér Jílek o něj stál. „Nedopadlo to z důvodu rozhodnutí klubového managementu, je tam finanční náročnost a budget byl naplněný,“ sdělil trenér Olomouce Václav Jílek.

Nakonec Sparta společně s Daňkem zvolila Pardubice, které vede trenér Radoslav Kováč, jenž rád pracuje s mladými hráči. Šikovný levák do sestavy rychle zapadl a ofenzivu zatím neproduktivního týmu táhne.

Robbenovský typ

Začíná také sbírat body. V pěti zápasech dal tři branky. Naposledy se prosadil právě proti „své“ Sigmě, když proměnil penaltu. Brankáře Digaňu poslal na druhou stranu, a to i přesto, že byl faulovaný. Trefa padla pod kotlem olomouckých fanoušků. Omlouval se, neslavil. Ale uvnitř měl určitě radost, jeho tým totiž vedl.

Byla na něm vidět chuť a po jeho individuální akci ve vápně Sigmy padl také druhý gól, kdy si přidržel míč a vypálil. Tischler pak míč dorazil, ale branka nebyla pro ofsajd uznána.

„Zlobil nás. Měl šance a dostal se do několika situací jeden na jednoho. Víte, že má silnou levou nohu. Každý vás nabádá, abyste si ji drželi. Tak to je se všemi těmito typologickými hráči jako třeba s Robbenem či Ribérym. U nich jste také věděli, že mají silnou nohu a neubránili jste je. Dáňa je kvalitní hráč, můžete si jej hlídat, jak chcete, ale on udělá v rychlosti kliku a hned pálí, takže je to těžké, zápas se mu povedl,“ popisoval zkušený obránce Sigmy Vít Beneš, který navíc Daňka bránil nespočetně krát i na tréninku.

„Nebylo to jen o penaltě. Dokáže situace kreativně řešit, u neuznaného gólu dobře vystál situaci. Je to takový Robbenovský typ, že si kličku umí načasovat a v pravý čas se uvolnit,“ chválil Daňka také Jílek.

A spokojení s posilou jsou také v Pardubicích. „Má první myšlenku jít do vápna, do zakončení, až pak hledá přihrávku,“ pochvaluje si David Mikula, který je asistentem trenéra Kováče a proti Sigmě za něj zaskočil jako hlavní kouč, jelikož Kováč nesměl být na lavičce kvůli trestu za čtyři žluté karty.

„Chtěli jsme Sigmu překvapit a udržet jej výš. Jeho kvalita je na posledních třiceti metrech. Když hrál uprostřed, tak tam měl spoustu výborných věcí, ale když neměl delší dobu míč, tak scházel níž,“ popisoval Mikula.

V Daňkovi roste českému fotbalu zajímavý hráč vzhledem k jeho schopnostem. „Největší rozdíl oproti jiným je v jeho sebevědomí. Ve dvaceti si vezme penaltu, na tréninku zkouší standardky, které mu nejdou, ale pak řekne, v pohodě, v zápase to kopnu. To často hráčům v české lize chybí,“ řekl dále Mikula na Daňkovu adresu.

Jeho slova potvrzuje i fakt, že na Baníku kopl Daněk penaltu obloučkem doprostřed branky. Pardubice tak mají i díky němu zajímavou a silnou záložní řadu, která většinou tu soupeřovu dokáže přehrát.

„Proti Sigmě jsme odehráli, co se týče spolupráce, jeden z těch lepších zápasů. Doufám, že to tak bude pokračovat. Jsem rád, že tady takový hráč je a dává góly,“ sdělil Daňkův kolega ze zálohy a další důležitý hráč Pardubic Michal Hlavatý.

Je tak otázka, kam dál bude Daňkova kariéra směřovat, zda se po hostování prosadí ve Spartě.

