„Aspoň v útočné fázi se naše hra zlepšila, ale dostáváme góly po individuálních chybách. Hromadí se nám jich v posledních zápasech hrozně moc,“ řekl po zápase trenér Radoslav Látal.

Všechno začalo už ve čtvrté minutě. Jemelka nechal vcelku snadno odcentrovat Šašinku, Breite vypustil nabíhajícího Jiráska, druhý stoper Štěrba ke všemu uklouzl a tak měl ostravský záložník moře času, aby prostřelil Mandouse.

Takhle důležitý zápas rozhodně začít nechcete!

Sigma se ale nezlomila. Ani Baník totiž nestál vzadu na dvakrát pevných nohách. Prakticky okamžitě byl v šanci za obranou Juliš, ale brankář Laštůvka rozehrál koncert svých povedených zákroků.

Parádní zákroky ostravského gólmana

Brzy poté zlikvidoval velkou šanci Pabla, který po centru zakončoval z pár kroků, přesto neuspěl, stejně jako dorážející Chytil.

Ostravský fantom pak vyškrábl i tvrdou ránu Breiteho levačkou zpoza vápna i Jemelkovu hlavičku po rohu, která už už mířila pod břevno ostravské branky.

„Můžeme Laštůvkovi děkovat, že jsme v poločase byli ve vedení,“ vysekl zanedlouho osmatřicetiletému matadorovi poklonu trenér Baníku Luboš Kozel.

Mezitím se předvedl i na druhé straně Mandous, který včas sklapnul nohy k sobě, když na malém vápně v pádu zakončoval Potočný.

Tenhle fotbal musel diváky, kteří naladili přenos na internetu, sledovali ho jako početný ostravský hlouček za branami stadionu, nebo jako padesátka vyvolených olomouckých fans přímo na stadionu.

Ve 23. minutě se zápas začal lámat na stranu Baníku. Obránce Stronati v podstatě odkopem z nouze z hloubi vlastní poloviny přihrál na gól Ondřeji Šašinkovi. Ostravského útočníka trestuhodně nepokryl Štěrba, navíc Mandous mu dal vyběhnutím šanci na celkem snadný gólový lob.

Hanáci ovšem tentokrát dokázali kontrovat a vrátili se do zápasu. Chytil našel mezi obránci Juliše a ten krásnou ranou odčaroval kouzlo ostravského veterána mezi tyčemi.

Mladý Mojmír Chytil, pak byl dvakrát blízko vyrovnání. Sám před Laštůvkou byl ve 42. minutě, ale smolně mu nevyšel pokus o kličku. O chvíli později se otočil ve vápně, ale levačkou těsně minul.

„Byli jsme nebezpeční a měli jsme i šance. Bohužel jsme ale byli zase potrestáni. První poločas mohl skončit 2:2. Místo toho ve 45. minutě uděláme chybu při autovém vhazování a dostaneme z toho třetí gól přímo do šatny. Fatálně chyboval zkušený levý obránce Michal Vepřek. Nepovedeným vhazováním prakticky založil brejk Baníku. Kuzmanovič potáhl míč, za vápnem natáhl ke střele a s pomocí Jemelkovy teče míč poslal potřetí za Mandousova záda.

Dobývání bez efektu

Druhý poločas už takové ofenzivní hody nenabídl. Oba týmy zpevnily obranu. Dobývat musela hlavně Sigma a moc se jí to nedařilo.

„Díky vedení jsme mohli v druhém poločase hrát trochu zezadu a udělali jsme změnu rozestavení. Domácí měli více ze hry, byli jsme pod tlakem, ale do šancí už se Sigma tolik nedostávala. Bohužel pro nás jsme nedokázali dohrát nějaké brejkové situace, abychom šli do vedení 4:1, které by to definitivně rozhodlo,“ konstatoval Kozel.

Kontaktní branky se Olomoučtí dočkali až příliš pozdě. Z trestného kopu v nastaveném čase snížil na 2:3 David Houska. Ihned po rozehrávce ale sudí Ardeleanu zápas ukončil.

Zatímco ostravský kotel mimo stadion mohl odpálit vítězné dýmovnice, olomoucká padesátka na tribunách spustila „Látal ven!“.

Sigma prohrála potřetí v řadě, na výhru čeká šest zápasů. Posun alespoň do střední skupiny se zase vzdálil, naopak se znovu o bod přiblížil barážový strašák. Náskok na Karvinou je osm bodů.

„Moc zápasů už nezbývá, ale věříme, že ještě něco uděláme,“ dodal Látal.

SK Sigma Olomouc – FC Baník Ostrava 2:3 (1:3)

Branky: 34. Juliš, 90.+4 Houska - 4. Jirásek, 23. Šašinka, 45.+1 Kuzmanovič.

Rozhodčí: Ardeleanu – Caletka, Hurych.

ŽK: Houska, Breite, Jemelka, Hála – Jirásek, Šašinka.

Sigma: Mandous – Sladký, Štěrba (46. Zahradníček), Jemelka, Vepřek (86. Zmrzlý) – Breite – Pablo (68. Yunis), Houska, Chytil (78. Hála), Falta – Juliš. Trenér: Radoslav Látal.

Baník: Laštůvka – Pokorný, Svozil, Stronati, Holzer – Jánoš – Potočný (88. Lalkovič), Hrubý (46. Fillo), Jirásek (82. Kaloč), Kuzmanovič (88. Baroš) – Šašinka (57. Smola). Trenér: Luboš Kozel.

Druhá galerie ze zápasu - fotky Petra Kotaly

SK Sigma Olomouc – FC Baník Ostrava 2:3 (1:3)

Branky: 34. Juliš, 90.+4 Houska - 4. Jirásek, 23. Šašinka, 45.+1 Kuzmanovič.

Rozhodčí: Ardeleanu – Caletka, Hurych.

ŽK: Houska, Breite, Jemelka, Hála – Jirásek, Šašinka.

Sigma: Mandous – Sladký, Štěrba (46. Zahradníček), Jemelka, Vepřek – Breite – Pablo (68. Yunis), Houska, Chytil (78. Hála), Falta – Juliš. Trenér: Radoslav Látal.

Baník: Laštůvka – Pokorný, Svozil, Stronati, Holzer – Jánoš – Potočný (88. Lalkovič), Hrubý (46. Fillo), Jirásek (82. Kaloč), Kuzmanovič (88. Baroš) – Šašinka (57. Smola). Trenér: Luboš Kozel.