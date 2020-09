„Byl jsem z toho sám překvapený, ale je to samozřejmě skvělý pocit. Jsem rád, že to tam padlo,“ vykládal po své první brance v olomouckém dresu.

Kde jste se v tom prostoru vlastně vzal?

Taky jsem se pak na to díval, kde jsem tam vyplaval. Bylo to po standardce. Martinu Nešporovi se to tam trochu se štěstím odrazilo, dokázal ten balon prostrčit na mě a mě to tam padlo.

Přímo na vaši osobu poměrně často míří kritika. Je to pro vás velká vzpruha, když takhle pomůžete týmu gólem?

Je to vzpruha, ale já se tu kritiku snažím spíš nevnímat. Nebo ne nevnímat. Kritika je dobrá věc. Když si z ní vezmete to správné, převrátíte to do pozitiva pro sebe a v příštím zápase se snažíte ty chyby ze všech sil odstranit, tak vás to posouvá dál. Sám dobře vím, že moje výkony nejsou optimální, nejsou takové, jaké byly například v Trnavě. V Brně jsme možná všichni nehráli kdovíjak dobře, ale dnes už je to vlastně jedno. Počítají se tři body. Toho si musíme vážit. Samozřejmě taky ale musíme zanalyzovat chyby.

Pomáhá vám, že trenér vás i přes časté výtky novinářů či fanoušků stále drží v sestavě?

Určitě to pomáhá. To je u každého hráče stejné. Když vidí, že mu trenér věří a dává ho do zápasů, tak je to pro něj dobré a snaží se mu tu důvěru splatit. I když vím, že to třeba není ideální, tak se snažím udělat maximum. Mám své úkoly, teď jsem se trochu odvázal a ještě jsem přidal i gól. Hlavně jsem ale rád, že jsme to zvládli jako tým.

Odrazil se povedený start na atmosféře pozitivně? Cítíte, že byste mohli hrát tentokrát o jiné příčky než v minulé sezoně?

Vždycky je dobré, když se vám povede začátek. Máme devět bodů a atmosféra je logicky úplně jiná, než když máte tři nebo čtyři body. Je jasné, že vám to dodá pohodu, když jste nahoře. Na druhou stranu nesmíme létat v oblacích. Pořád je to jen začátek ligy. Máme před sebou další těžké zápasy a víme, že v tom Brně to nebyl žádný wow zápas.

V Olomouci jste už přes rok. Jak jste spokojený?

Cítím se dobře. Ne vždycky je to snadné okamžitě do týmu zapadnout. I mě to možná chvilku trvalo. Po zimní přípravě to ale bylo o mnoho lepší. S ostatními kluky jsme se více sehráli a myslím, že na začátku jara to bylo dobře vidět. Nebýt té korony, tak si myslím, že jsme tu sezonu třeba dovedli do jiného konce, než to nakonec bylo. I takové věci ale patří k fotbalu. Parta je tu každopádně dobrá a jsem rád, že tady můžu být.

Trenér si pochvaloval, že se atmosféra v týmu vyčistila. Souhlasíte?

Důležité je, že jsme delší dobu pohromadě. Důležitým momentem je podle mého i příchod Romana Hubníka. To nám ohromně pomohlo. Je to lídr. Na trénincích, v zápasech mám dává rady. Navíc nás všechny tak stmelil. Jsem rád, že konečně potvrzujeme, že jsou tady kvalitní hráči, protože už když jsem byl třeba v Trnavě, tak jsem věděl, že Olomouc má dobrý tým.

Na Romana Hubníka jsem se chtěl také zeptat. Jak moc pomáhá mít ho za sebou?

Rozhodně to pomáhá. Jak jsem říkal. Není to jen o zápasech, ale i o trénincích. Když posilujeme. Umí věci perfektně vysvětlit. Radí mladým i starším hráčům. Je to vážně obrovské plus, mít ho v týmu.

Čeká vás zápas ve Zlíně. Bude to podobné jako s Brnem?

Myslím si, že Zlín je trochu na jiné úrovni než Brno. Ukázali to nakonec i teď na Spartě. Umí hrát dobře. Povedly se jim příchody hráčů. Myslím, že to bude odlišný zápas. Budou doma, budou motivaní a na ten výkon budou chtít navázat. My musíme hrát to, co umíme a hlavně na nulu.