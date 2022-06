Kreativní spasitel Sigmy? Není to jen o mně, přispět musí také jíní, říká Zorvan

Hradec Králové, Příbram, Karviná. To jsou ligové štace Filipa Zorvana. Ve všech ale sestoupil. Nyní se těší, že by se se Sigmou Olomouc mohl pohybovat v jiných vodách. „Konečně jsem v klubu, který se pohybuje v horních patrech tabulky. Za to jsem rád a je to určitě krok dopředu,“ usmíval se ofenzivní záložník.

Úvodní trénink fotbalistů SK Sigma Olomouc. Filip Zorvan (v černých kopačkách) | Foto: Deník/David Kubatík