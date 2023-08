Fotbalisté Uničova prožívají dobrý vstup do nové sezony Moravskoslezské fotbalové ligy. Domácí zápas s Frýdlantem rozhodli už v první půli a po výhře 5:0 se posunuli na čelo tabulky.

SK Uničov, BFK Frýdlant n.O. | Foto: Deník/Michal Muzikant

Lepší úvod nedělního střetnutí si uničovští fotbalisté nemohli přát. Hned ve druhé minutě se dostali do vedení, když Javůrek našel přízemním centrem v šestnáctce Ambrozka, který se obtočil kolem svého strážce a zavěsil přesně. V 11. minutě už to bylo 2:0. Tentokrát byl Javůrek na konci celé kombinace, když jej ve vápně uvolnil Komenda a ani on se nemýlil.

Právě kapitán Uničova mohl dát v 17. minutě razítko na vítězství domácích, v tutovce jej ale vychytal brankář. Z tohoto pohledu se může zdát, že šlo o jasný průběh. Jenže po dvou chybách v uničovské defenzivě mohl udeřit i Frýdlant. První samostatný nájezd ale skončil vedle, druhý hasil brankář Kvapil a držel tak vedení Uničova.

„Hráčům jsem o přestávce říkal, že soupeř mohl dohrát dvě, tři situace a duel by se ztížil. Nechtěl jsem, aby něco podcenili, ale aby byli koncentrovaní,“ hodnotil trenér Jiří Balcárek.

FOTO, VIDEO: Eskáčko proti Zbrojovce neproměnilo šance a znovu prohrálo

Ještě do poločasu pak favorit přidal dvě branky. Nejprve se prosadil Svoboda a následně přidal svůj druhý zásah v duelu v úplně poslední minutě úvodní půle Ambrozek.

Po změně stran ještě pátou brankou srazil Frýdlant Komenda a domácí trenér mohl s klidem sáhnout hned ke čtyřem změnám.

„Chtěli jsme hrát po zemi a nenakopávat míče. Viděl jsem Frýdlant hrát v předchozích zápasech a nebylo lehké se do jeho bloku dostat. Zároveň jsme ale chtěli na soupeře nastoupit a rozhodnout utkání na začátku, což se nám povedlo a jsem za to rád. Měli jsme totiž nějaké zdravotní problémy a takhle jsem díky průběhu mohl prostřídat,“ pokračoval Balcárek.

Zbytek utkání už se spíše dohrával. Uničov si vytvořil nějaké náznaky, ale další trefu nepřidal.

„Mám stejný názor. Když tam jde pět střídajících hráčů, tak jsem čekal, že se víc porvou, budou chtít stupňovat tempo, dostávat se do šancí a obcházet protihráče. To mi tam trošku chybělo,“ sdělil kouč.

Po výsledku 5:0 se tak přidal k dalším třem týmům MSFL, které ještě neprohrály a zároveň posbíraly ve čtyřech kolech deset bodů. Oproti Zlínsku, Hlučínu a Baníku Ostrava B má však Uničov nejlepší skóre 13:2, díky čemuž mu patří první místo.

FOTO: Rezerva Sigmy vyhrála v Opavě a veze si domů první výhru této sezony

„Ale čeká nás teď těžký blok, ve kterém budeme mít dvě vložené středy. Nejprve jedeme o víkendu do Frýdku, který jsem pasoval na černého koně soutěže, protože dobře posílil, pak máme doma pohár s Karvinou, duel s Hodonínem, ve středu Znojmo a o víkendu jedeme ven,“ uzavřel Jiří Balcárek.

SK Uničov - 1. BFK Frýdlant n. O. 5:0 (4:0)

Branky: 2. a 45. Ambrozek, 11. Javůrek, 39. Svoboda, 53. Komenda.

Rozhodčí: Mankovecký - Ehrenberger, Zapletal. ŽK: Krč - Juříček, Byrtus, Hladík, Blahuta. Diváci: 214.

Uničov: Kvapil - Diblík (68. Saňák), David, Svoboda, Ambrozek (55. Hausknecht), Komenda (55. Kamas), Vybíral, Sečkář, Krč, Javůrek (55. Michl), Koutný (55. Sklenář). Trenér: Jiří Balcárek.