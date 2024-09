Po příchodu jste se nedostal hned do základu, teď ale téměř celý zápas. Jak jste se cítil?

Možná pro mě byla lepší situace jít na hřiště v osmé minutě. Neměl jsem tím pádem čas přemýšlet. Prostě jsem tam skočil a jsem rád, že to takhle dopadlo, ač jsme nebyli úplně dokonalí, protože Dukla dala svůj gól po naší chybě. Ale to je jedno, nakonec jsme vyhráli.

Dokonce jste si nejspíš připsal asistenci, protože se o vás míč otřel a zamířil na Jana Klimenta. Je to tak?

Trošku jsem se bál, aby to nebyl faul, protože jsem ucítil, jak jsem někomu stoupnul na nohu. Myslím, že to jsem se balonu nedotkl. Úplně jsem na něj nedosáhl a snažil jsem se rozhodit protihráče.

Co vám říkal trenér Janotka, když jste šel na hřiště?

Řešili jsme hlavně defenzivní standardky, nebyl čas řešit něco jiného. Zbytek jsme probrali o poločase.

Byli jste s trenérem domluveni, kdy se zapojíte do zápasů?

Celou přípravu jsem byl mimo, trénuji asi čtyři týdny, takže jsme byli domluveni, že mi dá čas a až se budu cítit dobře, tak to přijde. Nijak jsme na to netlačili. Zápas byl náročný, dlouho jsem nehrál utkání, může to být lepší, ale jinak jsem se cítil dobře. Celkově se mi v Olomouci líbí a doufám, že to bude jen lepší. Po fotbalové stránce se mi líbí náročnost, což je klíč k úspěchu.

Jaké je porovnání české ligy s tou belgickou?

Belgická je zajímavá hlavně pro ofenzivní hráče. Jsou tam situace pět na pět, je to nahoru dolů, ofenzivní hráči mají velkou kvalitu a i naše top tři týmy se koukají i do belgické ligy na zajímavé hráče.

Co říkáte na fazonu Jana Klimenta?

Osobně mě překvapil, jak je na tom pohybově. Dal dva góly a předvedl toho mnohem více. Jde i ve sprintu dozadu, odebere míč. Myslím, že by se určitě prosadil i v Belgii. Třeba v Eupenu jsme měli velký problém s útočníky a přivítali bychom ho tam.