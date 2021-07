Hlavně druhá branka vypadal, že ji Martin Hála tečoval, jak jste to viděl vy?

Obě gólové akce jsem měl hodně z úhlu a myslím, že oba pokusy byly tečované a tím pádem mám jen dvě asistence. První tečoval Martin Nešpor a druhý Martin Hála, ale těžko říct, jestli to bylo až za čárou.

Obzvláště druhý gól byl hodně povedený po vaší individuální akci.

Dostal jsem balon, šel jsem jeden na jednoho, píchl jsem si to jeslemi přes hráče a potom jsem to loboval.

Věděl jste dopředu, že budete brankáře přehazovat?

Ne, rozhodl jsem se až na konci, protože gólman vyběhl a byl ke mně hodně blízko. Kdybych to chtěl uklízet kolem něj, tak si myslím, že by mi to chytil, takže jsem ho přehodil a naštěstí se to povedlo.

I přes dvě trefy nebyl kouč Jílek s vaším výkonem úplně spokojený.

Hrál jsem první zápas po delší době, to že tam jsou nějaké nepřesnosti, vůbec nevadí. Myslím si, že to ještě budeme ladit a budeme připraveni hlavně na ligu.

Zápas byl hodně vyrovnaný, jak jste to viděl ze hřiště?

Je důležité proměnit šance, které máme. My jsme dvě proměnili, soupeř žádnou, takže výsledek jde za námi, ale jinak bylo utkání náročné a vyrovnané.

Máte za sebou dva týdny přípravy, jak byly náročné?

Vždycky první dva týdny v přípravě jsou nejvíce náročné. Za týden jedeme na soustředění, takže doufám, že už budeme hlavně hrávat a bude to lehčí a lehčí. Ale osobně jsem se cítil dobře. Hrál jsem celý zápas po dlouhé době, takže to bylo náročné, ale právě těmito zápasy se budu zlepšovat a posouvat.