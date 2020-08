Hanácký klub představil v úterý novou útočnou posilu, o kterou trenér Radoslav Látal tolik stál. Čtyřiadvacetiletý chorvatský forvard Dominik Radič přichází z klubu Rudar Velenje a v Olomouci podepsal smlouvu na dva roky.

„Dominika jsme sledovali dlouho dobu. Věřím, že je to typ útočníka, kterého hledáme. Umí dát góly a obejít hráče 1 na 1. Je to zajímavý hráč,“ pochvaloval si trenér Sigmy na klubovém webu.

Radič, který je rodákem z Německa, hrál v počátcích kariéry chorvatskou ligu za Zaprešič a Slaven Belupo, nejvíc se ale prosadil ve Slovinsku. V 93 ligových zápasech vstřelil 21 branek.

A šikovný fotbalista má v repertoáru i kouzelné zakončení, kterým se blýskl před třemi lety:

Zdroj: Youtube

Jenže uplynulé sezona mu stejně jako celému klubu vůbec nevyšla. Rudar se protrápil k sestupu, když v lize ani jednou nezvítězil.

Jsem šťastný, že jsem v Olomouci

To už chce Radič hodit za hlavu a soustředit na svoji olomouckou misi.

„Jsem šťastný, že jsem přestoupil do takového klubu jako je Sigma. O Sigmě vím, že je to tradiční klub a to se mi líbí. Sleduji většinu evropských soutěží. Českou ligu samozřejmě také, znám ji i z vyprávění od svých bývalých spoluhráčů, kteří šli hrát do České republiky,“ řekl Radič webu olomoucké Sigmy.

Poslední zápas za Rudar odehrál 26. června. Skórovat se mu povedlo naposledy začátkem listopadu loňského roku. Jak dlouho mu bude trvat adaptace v novém prostředí?

Příprava s Brnem na hlavním stadionu

Poprvé do akce se Radič může zapojit už ve středu od 10 hodin, kdy Sigmu čeká další z přípravných zápasů před startem FORTUNA:LIGY. Souboj se Zbrojovkou Brno se bude hrát na hlavním stadionu. Vstup pro fanoušky na hlavní tribunu je zdarma.

Dominik Radić (1996)

Post: útočník

Věk: 24

Výška: 188 cm

Preferovaná noha: pravá

Hráčská kariéra:

Inter Zaprešič (2013 – 2016)

Slaven Belupo (2016 – 2017)

NK Rudar Valenje (2017 – 2020)

SK Sigma Olomouc (2020 - ?)