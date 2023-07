Až do posledního dne smlouvy s Jihlavou se musel Vojtěch Křišťál připravovat právě s Vysočinou, kde vyrůstal a odmalička působil. V sobotu 1. července už se ale hlásil kouči Václavu Jílkovi na Andrově stadionu a bez jediného tréninku s novým týmem skočil přímo do utkání.

SK Sigma Olomouc - Banská Bystrica, Vojtěch Křišťál | Foto: SK Sigma Olomouc

Jak jste si užil první zápas za Sigmu?

Bylo to super. Splnilo to mé očekávání. Konečně jsem si mohl zahrát, protože možnost jít do Olomouce se naskytla již na podzim a já jsem neváhal. Řešilo se, že bych přišel už v zimě, ale to se nepovedlo. Musel jsem počkat doteď a jsem konečně tady. Zpočátku zápasu jsem sice měl dechový problém, ale pak jsem se do toho dostal. Je super, že můžu konečně hrát. Těším se na to, rád bych se porval o místo, chytil šanci a odehrál co nejvíce minut.

Zmeškal jste úvodních čtrnáct dní přípravy. Neměl jste problém se jmény spoluhráčů?

Když už jsem věděl, že do Sigmy půjdu, tak jsem koukal na její zápasy. Jména jsem navnímal. Nejvíce znám kluky, kteří jsou ze stejného ročníku. V tomhle moc velký problém nebyl. V Jihlavě jsem se potkal s Honzou Fortelným a znám stejné ročníky devadesát devítky - třeba Tondu Růska, Pavla Zifčáka či Ondru Zmrzlého.

Sigma vyhrála i druhou přípravu. Banské Bystrici nasázela čtverku

Mrzelo vás, že jste nemohl se Sigmou zahájit přípravu?

Člověka to samozřejmě mrzí. Zvlášť teď, když už jsem tady mohl čtrnáct dnů být. Ale nejde s tím nic dělat. Není to na hráči, ale na vedení. Vzal jsem to. Trénoval jsem a chystal se, abych přišel připravený a byl trenérům k dispozici. Chtěl jsem se posunout. Je rozdíl hrát první a druhou ligu.

Mrzí, že angažmá v Jihlavě končí takovou neveselou tečkou?

Bral bych to, kdybych tam byl třeba jen na hostování, nebo jen krátkou dobu. Ale když jsem tam vyrůstal, tak mě samozřejmě mrzí, že se takto rozcházíme.

Jaká byla doposud vaše příprava?

Bylo to těžké. V Jihlavě ale byl nově trenérem David Oulehla, který mi naprosto vyšel vstříc. Znám ho odmalička. Absolutně mi nedělal problémy a vzal mě do přípravy. K tomu jsem i komunikoval s trenérem Jílkem

Musel jste dělat něco individuálního?

Počítal jsem s tím, že sem půjdu od začátku přípravy, takže běžecký plán před ní jsem plnil se Sigmou. Když jsem potom trénoval s Jihlavou, tak jsem speciální plán nedostal. To už je na hráči, aby si přidal něco navíc.

Kdo byl váš vzor, Theo Gebre Selassie?

Těžko říct. Hrál tam i Masopust. Ale Theo samozřejmě taky. Je to známá tvář. Sice v Jihlavě nebyl tak dlouho. Ale jsou to asi tito dva.

Béčko Sigmy nedalo penaltu, prohrávalo, přesto Prostějov vysoko porazilo

Na jakém postu se cítíte nejlépe?

Nejvíc na pravém kraji obrany. Ale vždy, když bylo potřeba, tak jsem nastoupil na pravém stoperu. Nedělalo mi to problém. Vždy se snažím klukům co nejvíc pomoct.

Pravý kraj v Sigmě patří Juraji Chvátalovi. Jak vnímáte tuto konkurenci?

Myslím si, že to bude super. Konečně budu mít konkurenta. Pomůže to nám oběma a můžeme se posouvat. Beru to jen kladně.

Těšíte se na první ligu?

Určitě. Kabina je super. Člověk se těší hodně. První kolo hrajeme na Spartě. Nádherný stadion a myslím, že bude výborná atmosféra. Na tohle se těší každý hráč. Je to malý splněný sen.