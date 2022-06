„Herně ani výsledkově se nám duel nepovedl. Nebylo to podle našich představ. Nebudeme se vymlouvat na nějaký těžký týden nebo něco, i když to bylo fyzicky náročné utkání, přestože jsem odehrál jen poločas. Zápasy prostě musíme zvládat lépe a věřím, že to bude lepší,“ hodnotil šestadvacetiletý fotbalista.

Duel se hrál sice dopoledne, přesto počasí příliš fotbalové nebylo. Parné slunko, dusno a 28 stupňů. „Bylo hodně teplo, ale soupeř měl stejné podmínky, takže to není omluva. Musíme se soustředit na věci, které ovlivníme, a to počasí není,“ uznal Košťál.

Nic moc start pro Sigmu ani pro Košťála. Porážka ve velkém vedru a také již zmiňované těžké tréninky. „Osobně můžu potvrdit, že nohy nefungují tak, jak by měly. Je ale určitě potřeba tyto těžké tréninky do nich dostat, abychom to měli lehčí v sezoně,“ věří hráč, který si v první půli navlékl kapitánskou pásku, aby přispěl do kasy, jak už v Česku bývá zvykem.

„Je to tak v každém týmu a je to normální,“ usmál se.

Sigmě úvodní duel vůbec nevyšel. Nestačila ani s posilami na druholigový Vyškov

Do smíchu mu však nebylo o poločase. Košťál nastoupil v základní jedenáctce, kterou kouč Václav Jílek plánovaně o přestávce protočil a neplánovaně také trošku seřval za předvedený výkon.

„Byl jsem dost vyšťavený, takže jsem se na to příliš nesoustředil, ale určitě jsem něco zachytil. Je to normální věc, že když mužstvo nepředvádí hru, jakou si trenér představuje, tak se zvedne hlas. A tak se i stalo. Určitě nám k tomu ještě něco poví, dáme si video a hodnocení,“ popisoval.

Košťál si v minulosti zahrál na Slovensku i v Polsku. Prošel Novými Zámky, Trnavou, Wislou Krakov, Jagiellonií a Seredí.

„Neřekl bych, že by mi to v Polsku nevyšlo, byl jsem tam tři a půl roku. Rok a půl jsem měl dobrý, potom možná slabší, ale takový je fotbal a tak to chodí,“ hodnotil.

A proč tedy zvolil od nové sezony právě Sigmu?

„Zůstat v Polsku nyní nebyla varianta. Kdybych předtím udělal jiné kroky, tak možná. Ale to je minulost, na kterou se už nesoustředím a dívám se před sebe. Sigma byla první nabídkou a hned konkrétní. Já jsem měl jako kritérium, že chci své angažmá vyřešit do začátku dovolené a to se povedlo. Na ni jsem pak už šel s čistou hlavou a podepsanou smlouvou,“ povídal spokojeně.

Ústí bez krajského přeboru, odešla skoro celá jedenáctka. Proč?

A spokojený je podle svých slov i v Olomouci. „V Polsku to všechno bylo na vysoké úrovni, ale to sejné tady - co máme k dispozici před tréninkem i po něm. Kluci nás v kabině přijali, vše okolo je super a nemám žádné výhrady. Takže se mi tady líbí,“ prozradil.

A ani cíle v olomouckém celku nemá malé. „Asi by bylo špatně, kdybych přicházel do Sigmy s tím, že nechci hrát o první šestku. Budeme se bít o ty nejlepší výsledky,“ hlásí na závěr Martin Košťál.