Fotbalová Sigma Olomouc prožila špatné jaro. Ligový celek změnil trenéra, přesto příliš bodů nezískal a sezona pro něj skončila předčasně. Už nyní se Hanáci musí dívat do dalšího ročníku a první změny se postupně rýsují. Téměř jistě u toho bude nový trenér a změn dozná také kádr.

Trenér Jiří Saňák přebíral tým po Václavu Jílkovi, kterému do té doby dělal asistenta, v únoru po porážce v Českých Budějovicích. Od té doby posbíral dvě výhry, dvě remízy a hned šest porážek. Tehdy jako dosavadní trenér. Vydržel až do konce, ale už během ligového jara se objevily informace, že o něj mají zájem Pardubice. A jak to vypadá, do týmu, který v této sezoně vede Radoslav Kováč a který měl už v minulosti o Jiřího Saňáka zájem, nakonec čerstvě 46letý kouč zamíří.

„Odpovím šalamounsky. Jako dočasný trenér končím,“ odpověděl po posledním utkání s Hradcem Králové sám trenér s tím, že definitivní konec na Hané nepotvrdil.

Ať už vyjdou Pardubice nebo ne, v Olomouci s největší pravděpodobností pokračovat nebude. To by se muselo stát opravdu něco hodně výjimečného. Klub však jeho konec prozatím neoznámil.

Saňák o sezoně či budoucnosti: Zklamání, jako dočasný kouč končím

Saňák každopádně dojede tenhle ročník. Tým by měl trénovat v klasickém režimu i bez mistrovských zápasů až do konce příštího týdne. Nezáviděníhodná situace, nicméně pochopitelná.

Hyský, Janotka, nebo někdo jiný?

A jaké jsou tedy varianty za Saňáka? Víceméně už také proběhly médii. Olomouc měla kontaktovat Martina Hyského a druhá možnost je z vlastních zdrojů - Tomáš Janotka, jehož béčko je momentálně na vítězné vlně a ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE dělá divy. Pozitivem by u něj určitě byla znalost zdejších mládežníků.

Jasno o nástupci by mělo být přibližně do konce května, jelikož áčko vstoupí do přípravy na příští sezonu v polovině června - tedy v době, kdy česká fotbalová reprezentace začne pouť na EURU.

Odchody

Co se týče kádru, tak se několikrát objevily názory, že je přestárlý, David Kobylík jej nazval také špatně poskládaným. Nicméně většina hráčů je pod smlouvou a prozatím nejsou informace, že by někdo z nich měl odcházet. Kontrakt končí pouze Filipu Novákovi, který už, když podepisoval, hlásil, že by v létě chtěl opět zkusit zahraničí, takže jeho odchod je reálný.

Pokorný měl nejlepší sezonu, ale... Špatné vztahy v kabině? Neřekl bych

Druhým hráčem, který nepatří Sigmě je Jan Fortelný, jenž působil na Hané jako host ze Sparty bez opce. Od jeho angažmá v Sigmě se čekalo mnohem více a bylo by překvapením, kdyby v Olomouci zůstal.

Příchody

A posily? Prozatím přišel pouze isport.cz s informací o zájmu Sigmy o stopera a leváka Michala Leibla z Hradce Králové. Klub však tento zájem nepotvrdil, nicméně k nějakému kontaktu také podle informací Deníku došlo.

Nabídka od Američanů

Otazník stále visí nad vlastníkem. Stále není rozhodnuto o nabídce Blue Crow Sports Group. Klub stále čeká na posouzení nabídky od firmy Grant Thorton. Podle informací Deníku jsou v klubu lidé, kteří jsou pro i zásadně proti. Důležité hlasy tak přijdou od těch, kteří se teprve rozhodují. Do konce nadstavbové části FORTUNA:LIGY se klub údajně vyjadřovat nebude. Není ani stanoveno datum, kdy by měl verdikt padnout.