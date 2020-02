„Kdybych si to zopakoval, vůbec bych se nezlobil,“ usmívá se olomoucký křídelník Martin Hála, který si v zimní přípravě vybojoval místo v základní sestavě Sigmy. I první jarní duel v Teplicích mu vyšel skvěle, připsal si gólovou asistenci, takže proti Spartě by neměl v sestavě chybět.

Je zápas se Spartou pro vás ještě výjimečným?

Chystáme se stejně jako na jiné zápasy, ale Sparta je něco navíc. Jsou to týmy, na které se těšíte nejvíc. Tentokrát je to možná pro nás trochu těžší, protože budou mít nového trenéra a nevím moc, co od nich čekat. Změny určitě přijdou. Uvidíme, v jakém budou hrát rozestavení. Na sestavu si asi budeme muset počkat do poslední chvíle.

Je pozice Sparty jiná než v době, kdy ligu kdysi válcovala? Cítíte větší šanci na její skalp?

Když vyhrávali tituly, tak to bylo něco jiného. Vždycky byli favorit, ať se hrálo tady nebo u nich. Teď už delší dobu titul nevyhráli. Máme větší šanci je tady porazit.

Překvapilo vás odvolání trenéra Jílka po prvním zápase?

Hodně se psalo o tom, že by mohl skončit, ale nečekal jsem, že by ho mohli vyhodit hned po prvním zápase. To mi přišlo nelogické, ale je to jejich věc.

Na podzim jste krátce před zápasem proti Spartě naskočil po dlouhém zranění a hned jste dal gól.

Kdybych si ten gól, který jsem jim dal na podzim, zopakoval, tak by to nebylo špatné.

Tenkrát jste mluvil o tom, že po zranění ještě nejste úplně stoprocentní. Teď po přípravě už je to dobré?

Když jsem po tom dlouhém zranění začal zase hrát, tak mě bolely svaly, objevovaly se jiné drobné zdravotní problémy a podobně. Teď už se cítím dobře a doufám, že mi to co nejdéle vydrží. Snad jsme diváky trochu pozvali vítězstvím v Teplicích. Doufám, že se přijdou na zápas podívat a podpoří nás. Kdybychom porazili Spartu, tak by to určitě i do budoucna návštěvnosti pomohlo.

V týdnu jste dostali nového spoluhráče Radima Breiteho. Jak zapadl?

Zapadl v pohodě, jako každý. Znám ho zatím jen ze zápasů, které jsme proti nim hráli. Vím, že je nepříjemný a důrazný, tak je lepší mít ho na svojí straně.