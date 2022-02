V 19. kole MOL Ligy dorazil do Olomouce tabulkově výše postavený celek Lázně Kynžvart, ale soupeře se Zora nezalekla.

„Za první poločas musím hráčky pochválit. Vstup do toho druhého byl ale bohužel katastrofální,“ řekl po zápase zklamaný olomoucký trenér Libor Malínek. A bylo to skutečně tak. Hanačky se do svých soupeřek z vyšších pater tabulky zakously od první sekundy a takřka po celou dobu úvodní půle si udržovaly pohodlný náskok, který se v jednu dobu vyšplhal až k pětibrankovému rozdílu. Nakonec poločas zvládly v poměru 16:12.

Ještě před koncem prvního dějství ale proběhla výměna v kynžvartském brankovišti, což se nakonec ukázalo jako klíčový moment. Brankářka Sabrina Novotná chytala jeden míč za druhým a skóre se tak pomalu začalo obracet.

„Myslím si, že jsme po jejich vystřídání trochu znervózněly. Dělala nám opravdu velké problémy. Byla totiž o dost větší než ta původní,“ vysvětlovala s osmi brankami nejproduktivnější hráčka Zory v zápase, Iva Závišková.

Legenda slaví 51! Podívejte se, jak šel čas s Pepou Kučerkou

„Ztráceli jsme míče a postupně inkasovali kontaktní góly. Pak přišla nervozita a přestalo se dařit i v obraně. Mnoho našich střel navíc pochytala jejich střídající brankářka,“ doplnil ji hanácký lodivod.

Druhá půle byla tedy ve znamení velkého obratu, kterému dělal zvukovou kulisu sice nijak zvlášť početný, zato velice hlučný kynžvartský kotel. „Nemyslím si, že by to pro nás měla být nevýhoda. Taková kulisa je pro házenou jenom přínosem a hraje se v ní lépe každému,“ říkal kouč Zory.

„Jsme na to bouřlivé prostředí zvyklé. I když je pravda, že v Kynžvartu se nám úplně nejlépe nehrálo, protože tam to bylo ještě o něco horší. Hluk nám ale určitě nevadí,“ doplnila Závišková.

Olomoucké volejbalisty málem ztratily vedení 2:0. Vítěze poháru ale udolaly

Utkání nakonec skončilo dvoubrankovým rozdílem 28:26 ve prospěch hostujícího celku, když se doslova v poslední sekundě snižovala z trestného hodu právě Závišková.

Olomoucké házenkářky nyní čekají dva zápasy se soupeři z úplně odlišných pater tabulky. Nejdříve pojedou na půdu předposledního Hodonína a potom ve své hale přivítají vedoucí Most.

„Bude to určitě velmi rozdílné. Na druhou stranu ale nesmíme podcenit ani ten Hodonín. V poháru jsme se přesvědčily, že dokážou dost kousat. Budeme si muset zakládat na lepší obraně, která se nám dnes moc nedařila. A také zlepšit střelbu. Na to je jednoduchý recept: střílet, střílet a střílet,“ zasmála se na závěr Iva Závišková.

Žák po prvním ligovém gólu: Vysníte si to už jako dítě, srovnával jsem se s tím

„Pokud chceme do play-off, tak musíme vyhrát. Dnes jsme si postup velice zkomplikovali, a pokud nechceme vypadnout úplně, tak prostě znovu zaváhat nemůžeme,“ uzavřel Libor Malínek.

DHK Zora Olomouc – TJ Sokol Lázně Kynžvart 26:28 (16:12)

Rozhodčí: Pluhař, Suchánek. Vyloučení: 2:1.

Olomouc: Polášková, Haládiková – Závišková 8, Kapsová, Jansová 2, Sovová 3/3, Kašpárková 2, Přikrylová 2, Roupcová, Krajčovičová, Machačová 2, Možíšová, Hejlová, Kuxová 3, Kubálková 2, Kubáčková 2. Trenér: Libor Malínek.

Lázně Kynžvart: Srpová, Novotná – Königová 1, Tesařová 5, Dvořáková 4/1, Michalcová 2, Patrnčiaková 7/1, Bezruková 1, Dresslerová, Jovičevič, Švihnosová, Božovič 8, Rudincová, Vysloužilová, Hejkalová. Trenér: Peter Sabadka.