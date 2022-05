Je otázka, proč to takhle nešlo také proti slabším týmům, s nimiž Olomouc důležité body o top šestku poztrácela.

Velkou roli na jaře hrála koncovka, s níž měli Hanáci dlouho problém. Ukázalo se to i v předposledním duelu, kdy Antonín Růsek zahodil penaltu, což byla také velká bolest Sigmy.

Kdyby ji proměnil, mohla Sigma skončit minimálně sedmá, ale předtím přišly čtyři další neproměněné…

Nejvíce mrzí Pablova v poháru, která by Sigmu posunula (nejspíš) do semifinále. Hned by se na sezonu nahlíželo lépe. V závěru sezony nicméně tým ukázal, že může pomýšlet výš a povedená zimní příprava nebyla náhodou.