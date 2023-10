Fotbalová Sigma Olomouc měla náramnou příležitost nalákat na svůj stadion fanoušky. Selhala. Po výsledkově dobrém úvodu sezony na Andrův stadion přijel v sobotu ostravský Baník. A právě souboje s ním slibují vždy dobrou atmosféru a vysokou návštěvu.

Atmosféra Sigma - Baník | Video: Michal Muzikant

Stalo se. Jak už bývá zvykem, hostující fanoušci obsadili celou severní tribunu a starali se o perfektní kulisu. Také ostatní tribuny byly obsazeny v hojném počtu. Prázdných míst příliš nebylo a do ochozů dorazilo 10015 diváků. Rovněž olomoučtí příznivci se snažili hnát Hanáky dopředu, byť byli v početní nevýhodě.

Sigma byla mírným favoritem, před utkáním čtvrtá, namlsaná čtyřmi domácími výhrami. V této sezoně FORTUNA:LIGY do soboty neztratila před svými fanoušky ani bod. Diváků ale příliš nechodilo, což aktéry mrzelo. Přáli si větší podporu.

Teď, když si jich konečně na Andrův stadion našlo cestu hodně, předvedla Sigma tristní výkon a vše se jí v zápase sypalo.

Najdete se? Baníkovci vytvořili na Andráku bílé peklo. Na Sigmu přišlo 10 tisíc

Začalo to chybným výběhem Macíka a brzkou inkasovanou brankou na 0:1 a ve stejném duchu to pokračovalo. Macík zopakoval nejistý výběh v 19. minutě a šel za faul ven. Do té doby byla Sigma lepší, jenže na to už si teď nikdo nevzpomene.

Následně si obnovil zranění kanonýr Lukáš Juliš, poté se zranila také náhrada za něj Denis Kramář a Olomouc v deseti ještě dvakrát inkasovala.

Suma sumárum zaplněný Andrák sledoval snažení, ale také trápení Sigmy, která doma na Baník prostě neumí, byť měli hosté díky velké podpoře, jak sami řekli a cítili, domácí prostředí. Sigma odešla opět s vysokou porážkou.

Hráči tak mnoho fanoušků, kteří do Olomouce na fotbal zavítají zřídkakdy pro další návštěvu stadionu příliš nenalákali…

Maximálně, jak je zvykem, dorazí na Spartu, Slavii, nebo zase Baník - tedy na soupeře - ale ne na Sigmu.

Poločas hrůzy a debakl. Sigma před 10 tisíci diváků dostala výprask od Baníku