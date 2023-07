„Sigma má před sebou solidní sezonu, protože má dobrý kádr. V něm sice není žádná hvězda, ale všichni jsou dlouho pospolu včetně trenéra Václava Jílka. Navíc sestavu vyztužil útočník Lukáš Juliš, který umí dávat góly. Může to být ofenzivní síla. Je otázka, jak do toho po úspěšné přípravě vletí, protože se začíná na Spartě,“ říká na úvod bývalý hráč Sigmy a nynější trenér Kozlovic David Kobylík.

Hanáky tipuje na konečné sedmé místo, což znamená, že neobhájí skupinu o titul z uplynulého ročníku. Mistrem se pak podle něj stane Slavia. „Je ještě o krok před Spartou a rozhodnou vzájemná utkání,“ myslí si.

Bude se také řešit formát dalších ročníků nejvyšší soutěže. Vyvstává tak otázka, co s nadstavbou. „Pokud se hraje v prostřední skupině o poháry, tak s tím nemám problém, ale pokud to je jako v minulé sezoně, kdy se hraje jen o finanční prémii, tak je to kontraproduktivní a ochuzuje to ligu o dobré zápasy. Může tam být potom rozdělení na dvě osmičky,“ má jasno Kobylík.

