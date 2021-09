„Výkon rozhodčího do utkání, které mělo parametry, nezapadl,“ konstatoval.

Co všechno tedy Klíma „zmastil“?

Už v prvním poločase posuzoval některé situace velmi zvláštně. Třeba po zákroku Ndefeho na Martina Hálu bez milosti tasil žlutou kartu, byť se dalo polemizovat, jestli vůbec šlo o faul. Z přísnějších byla i karta pro Sora, který přerušil faulem znovu Hálu ještě na olomoucké polovině. „Chyby děláme všichni. Bylo hodně momentů, o kterých by se dalo diskutovat,“ řekl kouč Baníku Ondřej Smetana.

Zásadní přehmaty se odehrály ve druhém poločase.

PÁTEČNÍ ROZPAKY ROZHODČÍHO KLÍMY



první žlutá karta pro Sora

21. minuta: Nigerijec zastavil brejk Olomouce faulem na Hálu. Nešel do míče, žlutá karta přísnější, ale obhajitelná.



žlutá karta pro Ndefeho

32. minuta: Ndefe lehce přistrčil Hálu, který šel snadno k zemi. Diskutovat se dalo, zda šlo vůbec o faul, karta byla nesmysl.



druhá žlutá karta pro Sora

51. minuta: Nigerijec ztratil míč a pak hasil faulem na Zmrzlého. Následovat měla neoddiskutovatelně žlutá, Klíma ale záložníka ušetřil.



vyloučení Zifčáka

73. minuta: Zifčák ve výskoku zpracovával míč, zezadu se přiřítil Svozil a hlavou vlétl do lýtka či boku kopačky. Rozhodně nešlo o surovou hru. Žlutá karta by bohatě postačila.



faul na Breiteho před vyrovnávacím gólem

84. minuta: Breite upadl před vápnem soupeře a dožadoval se faulu, z protiakce Sigma inkasovala. Tady sudí rozhodl správně, přiznal se i sám Breite, že jen špatně došlápl. Kouč Jílek se za kritiku tohoto momentu omluvil.

Zcela jednoznačnou chybou bylo neudělení druhé žluté Sorovi za stažení Zmrzlého.

Nigerijský rychlík přišel o míč a pak hasil průšvih. „Šli jsme do přečíslení a borec skočil našemu hráči na záda. Jasná situace,“ kroutil hlavou střelec jediného olomouckého gólu Hála. „Nerozumím tomu. Je to jasná, evidentní žlutá karta. Nechápu to. Bylo to ovlivnění utkání,“ láteřil na tiskovce Jílek.

„I hráči Baníku uznali, že to byla jasná karta,“ dodal. Stejně k situaci přistoupil i Smetana. „Oddechl jsem si,“ přiznal.

Daleko horší následky mělo pro Sigmu ale vyloučení Pavla Zifčáka čtvrt hodiny před koncem.

„Můj názor je, že když si hráč zpracovává ve výskoku míč, a soupeř mu do toho hlavou vletí, tak to není červená. Ale od toho tady je video. Pokud to potvrdilo, tak nemůžu dělat nic jiného, než se divit,“ uvedl Hála.

„Nebyla to žádná prasárna, šel do míče z boku, nešel do hráče. Svozila nemohl ani vidět, navíc víme, že Jarda dokáže situace zveličit. Viděl jsem červené karty za to, že šel fotbalista kopačkou proti soupeři, ale sudí by měli mít cit a tohle rozlišit,“ čertil se Jílek.

Vzápětí ale také dodal, že červenou kartu si sudí pravděpodobně tzv. „obhájí“.

Faktem je, že možnost obhajoby přímo po utkání sudí Klíma nevyužil, přestože byl pozván na tiskovou konferenci.

„Dlouho to bylo super. Zápas byl perfektní, divácká kulisa taky. Výhra by byla třešnička,“ vykládal zklamaný Hála. „Podle mě jsme byli až do vyloučení lepší. Soupeř si nevytvořil nic. Pak nás rozhodčí poslal do deseti a to bylo frustrující. Týden se připravujete, všechno děláte na maximum a pak přijde taková situace. To vás stojí síly i nervy,“ doplnil.