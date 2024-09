Začátek zápasu byl hotový uragán. Hned v první minutě poslal Sigmu do vedení Kliment. A zdálo se, že Hanáci nebudou mít problém. Jenže všechno bylo jinak. O pár minut později Dohnálek v souboji bez míče fauloval Mešanoviče. Ten sice neměl míč pod kontrolou, ani na noze, ale přesto byl olomoucký stoper po nahlášení VARu vyloučen. Hra v oslabení ale Sigmu nějak nesrazila. Naopak i přesto mohla jít do vedení. Velké šance měli v prvním poločase Kliment nebo Mikulenka, ale stav se neměnil. V závěru poločasu se pak poměr sil srovnal. Po faulu na Langra dostal žlutou Lichý, po přezkumu VARu z toho byla červená. Takže druhá půlka se hrála deset proti deseti. Po změně stran měla Sigma více ze hry. A po hodině hry se dostala do vedení. Po rohovém kopu dal na dva nula Kliment, byla to jeho devátá branka v sezóně. Klidný závěr utkání ale nakonec Sigma neměla, v 74. minutě snížil Řezníček. Hanáci už si pak náskok jedné branky dokázali pohlídat. Ale pro další zápas přišli o střelce Klimenta, který dostal čtvrtou žlutou kartu v sezoně.

„Prohráli jsme, je to nepříjemné. Ale celkově jsme prohráli zaslouženě. Hned v první minutě to Kliment trefil, to byla rána do vazu. Pak byl domácí hráč vyloučený, to nám nahrálo. Šli jsme do výhody, ale když jsem to viděl, tak to naše výhoda nebyla. Spíš domácí mohli ještě zvýšit, měli tam šanci. A měli jsme tam také vyloučeného hráče. První poločas jsme nezvládli, udělali jsme dvě změny. I pak měla Olomouc optickou převahu, nějaké střely. Pak jsme to oživili příchodem Řezníčka. Ale Olomouc vyhrála zaslouženě„ řekl trenér Dukly Petr Rada.

„Myslím, že to byl pestrý a zajímavý zápas. Pomohl nám rychlý gól Klimenta, pak přišlo vyloučení. Ale dokázali jsme první poločas dohrát i v oslabení dobře. Důležitá byla také druhá branka, protože pak jsme snad po jediné chybě inkasovali. Do konce zápasu jsme pak museli být obezřetní a uskákat nákopy soupeře. Jsme spokojení, dotáhli jsme to do vítězného konce. Pomohla skvělá produktivita Honzy Klimenta, která je pro nás takový X faktor v současní dobře,“ řekl trenér SK Sigma Tomáš Janotka.

SK Sigma Olomouc – FK Dukla Praha 2:1 (1:0)

Branky: 1. a 59. Kliment – 74. Řezníček. Rozhodčí: Kotala – Hurych, Kotík. ŽK: Pokorný, Mikulenka, Chvátal, Kliment, Dele – Hašek, Peterka, Zeronik. ČK: 8. Dohnálek – 45. Lichý. Diváci: 3387.

SK Sigma: Stoppen – Chvátal, Dohnálek, Pokorný, Sláma –Mikulenka (46. Fiala), Breite (8. Král), Langer (70. Spáčil), Zorvan, Vodháněl (70. Dele) – Kliment (89. Muritala). Trenér Tomáš Janotka.

Dukla Praha: Hruška – Vondrášek (84. Moulis), Hašek, Peterka, Ludvíček (46. Zeronik) – Šebrle (73. Douděra), Kozma, Lichý, Ambler – Matějka – Mešanović (61. Řezníček). Trenér Petr Rada.