„Jsme domluvení, že nastoupím na poslední 3 minuty. Více bych hrát nechtěl, jelikož jsem tři měsíce pořádně netrénoval. Trenér si sice ze mě dělá srandu, že mě nepostaví, pokud tento týden něco neodtrénuji, ale přes to věřím, že se s kariérou rozloučím na hřišti,“ řekl Kerbr pro klubový web.

K návratu Kerbra zlákali prý i zkušení hráči přímo z kádru Sigmy. „Byl jsem rozhodnutý, že hrát už vůbec nebudu. Jenže v masérně mě nalomili Roman Hubník a Radim Breite. Říkali mi, že by byla velká škoda, kdybych v Liberci, kde jsem strávil nejlepší léta kariéry, nenastoupil. Přes noc se mi to rozleželo v hlavě. Nakonec jsem na to přistoupil a trenér rovněž souhlasil,“ uvedl Kerbr.

V Liberci si zahrál pod trenérem Trpišovským například v památném tažení Evropskou ligou. „Do Liberce se vždycky těším právě kvůli tomu, že se mi tam dařilo. Mám tam strašně moc kamarádů z fotbalu i mimo fotbal. Bude tam i manželka s dcerou, udělají si výlet,“ prozradil syn kanonýra slavné olomoucké Brücknerovy jedenáctky z devadesátých let a vicemistra Evropy z roku 1996.

Sigmě už o nic nejde. Může se maximálně posunout na devátou příčku. Liberec ještě naproti tomu živí naději na pohárovou Evropu. Je fakt, že kromě výhry nad Sigmou by potřeboval i porážku Plzně v Opavě. Ale naděje umírá poslední.

„I když je šance malá, půjdeme jednoznačně za vítězstvím a uvidíme, co z toho bude,“ řekl asistent libereckého trenéra Pavel Medynský. „Olomouc má velmi zkušené mužstvo v čele s Hubníkem, Breitem, Benešem nebo Vepřekem. Teď už sice nemají kvůli marodce ideální sestavu a v tabulce už v podstatě o nic nehrají, ale když je to poslední zápas v sezoně, neprodají kůži lacino,“ dodal.

„Přestože máme hodně zraněných hráčů, nejdeme do Liberce prohrát,“ potvrzuje Kerbr.

Hraje se v sobotu od 17 hodin.

SLOVAN LIBEREC - SIGMA OLOMOUC

Výkop: sobota 29. května, 17:00.

Rozhodčí: Berka – Kotalík, Vodrážka.

Bilance: 51 20-14-17 59:60.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Knobloch – Fukala, Chaluš, Karafiát, Mikula – Mara, Sadílek – Pešek, Faško, Mosquera – Rondič.

Olomouc: Mandous – Látal, Poulolo, Beneš, Zmrzlý – Zahradníček, Breite, Chytil, Daněk, Hála – Zifčák.

Absence: Jugas, Tijani (oba zranění), Koscelník, Rabušic (oba nejistý start) - Fiala (trest za ČK), Greššák, Yunis, Sladký, Vepřek (všichni zranění), Hubník, Štěrba, González, Nešpor, Mihalík (všichni nejistý start).