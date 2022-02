Posledním střelcem v ostrém zápase je tak z předvánočního duelu se Zlínem Antonín Růsek a Hanáci čekají na gól už 275 minut.

„Mojmír Chytil byl proti Slovácku daleko lepší než v Jablonci. Stáhli jsme ho, protože je to hráč, kterému dochází síly, když hraje více utkání v řadě a pro nás je neděle strašně důležitá,“ prozradil po středeční pohárové bitvě trenér Václav Jílek a vypadá to, že právě na Chytila bude opět v útoku sázet.

„Když se daří, je tým s prominutím každý, ten pravý se ukáže až když se nedaří, pro nás je to teď,“ velí brankář Sigmy Jan Stejskal, jenž v barvách soupeře také chvíli nastupoval.

Na Mladou Boleslav však Sigma nemá úplně ideální vzpomínky. Na podzim to vypadalo, že na jejím hřišti dokráčí k pohodlné výhře. Po brankách Hály a Růska v úvodu zvyšoval v 72. minutě už na 3:1 Vaněček.

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav



Výkop: NE, 15.00

Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf. Hrubeš (VAR)

Bilance: 10-11-10, 47:48

Poslední vzájemný zápas: 3:3

Předpokládané sestavy

Sigma: Stejskal - Chvátal, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Breite, Greššák - Navrátil, Daněk, Zifčák - Chytil.

Absence: Yunis, Beneš (nejistý start), Hála, Macík, Zahradníček (zranění), Vaněček (rekonvalescence).

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Matějovský, Smrž - Ladra, Hlavatý, Ewerton - Škoda.

Absence: Šimek, Skalák, Mašek (zranění)

Jenže právě tento duel byl vytáhlému útočníkovi osudným, protože si v něm zranil koleno, s nímž doteď laboruje. V té době měl navíc kouč Jílek vyčerpaná veškerá střídání a čtyři minuty před koncem se míč od tyče odrazil do zad brankáře Macíka a následně těsně za čáru. Tedy podobný gól jako při středečním penaltovém rozstřelu se Slováckem.

Aby toho nebylo málo, odvezla Sigma z Boleslavi jen bod, protože parádní bombou srovnal na 3:3 Karafiát.

„Potřebujeme zápas, ve kterém štěstí půjde s námi, teď se od nás odklání,“ litoval Stejskal po Slovácku s vírou, že právě s Mladou Boleslaví jim osud vše vrátí.

„Nemůžeme se teď dívat na nějaký herní styl. I kdybychom chtěli vymýšlet, tak nemůžeme, možná se na to nebude dát koukat, ale musíme ukopat výhru 1:0, abychom získali tři body a zvýšili si sebevědomí,“ řekl Stejskal.

Ani Mladá Boleslav ale nebude chtít zapsat druhou porážku v jarní části. Na úvod totiž doma padla s Baníkem 2:3.

