Fotbalisté Sigmy Olomouc v 6. kole FORTUNA:LIGY přivítají Slovan Liberec a ve vyrovnané tabulce budou hájit umístění v první polovině.

SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec, Jan Vodháněl | Foto: Deník/Jan Pořízek

Tři výhry, dvě porážky. To je bilance Hanáků v probíhajícím ročníku. Nestačili přitom venku pouze v úvodním kole na Spartu a naposledy na Viktorii Plzeň, kde ztratili body v nastavení první půle.

„Po utkání jsme měli k výkonu našeho mužstva výhrady, protože jsme v určitých fázích odbočili z našich principů hry. V tréninku jsme se na to zaměřili a věřím, že s Libercem bude vidět posun,“ říká asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Nyní čeká svěřence hlavního kouče Václava Jílka právě Slovan, který pod vedením Luboše Kozla dvakrát zvítězil, dvakrát remizoval a padl pouze doma s Bohemians. Má tak jen o jediný bod méně než Sigma a vstřelil o gól méně, stejně tak o branku méně i inkasoval.

„Liberec je silný soupeř. Má delší dobu stejného trenéra a tím pádem také zažitý způsob hry. Zápas bude samozřejmě důležitý, ale to je každý ligový. Na to, kde jsme v těchto chvílích v tabulce, se moc nedíváme. Hrajeme doma a chceme uspět,“ pokračuje Saňák.

Z kádru Liberce přitom odešli oproti minulé sezoně Victor Olatunji, Matyáš Kozák, Matěj Valenta, Karol Mészáros, Gigli Ndefe či Theo Gebre Selassie, který ukončil kariéru.

Naopak tým doplnili Luka Kulenovič, Nicolas Penner, Matěj Chaluš, Filip Horský, Lukáš Hasalík či Dominik Plechatý, který je ale kvůli zranění mimo.

V minulé sezoně skončily oba vzájemné duely remízou. Na Andrově stadionu 1:1, v Liberci 2:2. Slovan byl však úspěšnější v MOL Cupu, kde zvítězil 4:1. V Olomouci však naposledy ligový zápas vyhrál v roce 2013, z Hané pak ještě přivezl postup v poháru v roce 2020. Jinak svého soupeře Sigma před vlastními diváky hned šestkrát z osmi duelů porazila.

Realizační tým Hanáků musí také řešit otázku, koho nasadit na stopera. Jakub Pokorný se v Plzni zranil, Lukáš Vraštil viděl červenou kartu a bude stoprocentně mimo. „Musíme si poradit. Děláme maximum, aby byl připravený Kuba Pokorný. Zároveň ale máme dost široký kádr. Variant musíme mít připravených několik,“ uznal Saňák.

Utkání čtvrté Sigmy a sedmého Liberce startuje v neděli v 15 hodin. „Pevně věřím, že nás dorazí podpořit co nejvíc příznivců. Jsem přesvědčený, že hráči nechají na hřišti všechno, tak je naše mužstvo nastavené. Že to fanoušci mohou někdy vidět jinak, to je asi přirozené. Jejich podpora je pro nás ale velmi důležitá,“ uzavřel Jiří Saňák.