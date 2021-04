„Úplně snadné to nebylo. Balon hodně skákal,“ pousmál se sedmadvacetiletý klíčový hráč Sigmy, který ale po sezoně zamíří jinam. Kam? „To ještě sám nevím,“ odvětil.

Jak utkání vypadalo vaším pohledem ze hřiště?

Byl to bojovný zápas, jako tady v Příbrami skoro vždycky. Není to tady lehké. Ani hřiště nebylo ideální. Byl to převážně boj, kombinace moc nebylo. Bylo to čekání na jednu šanci a jednu chybu. Jestli někdo správně dohraje nějakou situaci. Naštěstí jsme to tentokrát byli my. Za to jsme moc rádi.

Nevkrádaly se vám postupem času do mysli dřívější nezdary v Příbrami, o kterých mluvil trenér?

Nad tím na hřišti nejde tak přemýšlet. Před zápasem jsme věděli, že jsme tu dlouho nevyhráli a že Příbram nepatří mezi naše oblíbené soupeře. O to více jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body.

Vy sám jste se podílel na výhře i gólem. Už to byla snadná práce?

Snadná úplně nebyla. Balon hodně skákal. Prvně jsem to chtěl napálit nártem na zadní tyč, ale nakonec jsem si uvědomil, že to bude lepší hrát placírkou tak, jak jsem to nakonec udělal. Spadlo to tam a z toho mám taky radost.

Jak dlouho si v zápase vlastně hráč zvyká na trávník, který není ideální. A dá se tomu přizpůsobit?

Je pravda, že začátkem letošního roku nejsou trávníky úplně ideální na většině stadionů. Teď už se to ale pomalu lepší. U nás v Olomouci je třeba velmi dobrý. Tady v Příbrami si i kluci sami stěžovali, že nebylo pokropeno, což by fotbalu taky asi prospělo. Musíte to ale brát tak, jak to je. Někdy musíte hru lehce zjednodušit a vyvarovat se ztrát vzadu. Někdy vám míč prostě skočí tak, že to neovlivníte a trefíte ho špatně.

Dodá vám výsledek zase trochu klidu do dalších zápasů? Po Pardubicích byla kritika, se Slováckem nepřišel navzdory dobrému výkonu výsledek…

Vždy po výhře je nálada lepší a sebevědomí vyšší. Doma se nám teď zápasy nedařily a poztráceli jsme tam hodně bodů. Takže na výhru v Příbrami musíme hlavně navázat v dalším zápase a konečně doma vyhrát.

Je tato fáze sezony především o tom, abyste zůstali dobře naladění na čtvrtfinále poháru proti Slavii?

Popravdě v hlavě ten zápas ještě moc nemáme. Jednak nevíme, kdy se bude hrát, protože termín ještě není. I v lize to ještě není úplně hrozivě rozehrané. Bodově jsou tam mužstva na sobě nalepená. Nemyslím si, že bychom měli už teď v hlavě pohár. Jak se říká, jdeme zápas od zápasu (směje se).

Už prozradíte, kde budete hrát v příští sezoně?

Ještě to sám nevím (směje se).