„Je to asi jediné plus, ale aspoň budu mít čas zranění úplně doléčit,“ snaží se jednatřicetiletý obránce hledat alespoň nějaká pozitiva.

„Jak se liga dohraje a jestli vůbec, to teď nevíme nikdo, ale je jasné, že ať bude rozhodnutí jakékoliv, někomu ublíží,“ myslí si. A kdyby došlo na vtípky fanoušků a dohrávalo by se na play-stationu v jeho parádní disciplíně?

„Věřili bychom si na první trojku. Máme dobré hráče,“ pousmál se Beneš v rozhovoru pro Deník.

Jak to vypadá s vaším zraněním?

Posledních 14 dnů jsem trénoval individuálně poté, co jsme měl asi tři týdny úplný klid. Od pondělka jsem plánoval vrátit se ke klukům v týmu, ale bohužel události posledních dnů to zastavily. Budu tedy pokračovat individuálně. Vypadá to, že sval by měl držet, tak snad už budu v pořádku.

Jak se vám to vlastně přihodilo?

Bylo to někdy v půlce posledního týdne před ligou. Byl tam dlouhý balon za obranu, který jsem dobíhal ve sprintu a při došlápnutí mě v noze píchlo a když mě píchlo hned při dalším kroku při brzdění podruhé, tak už jsem věděl, že je zle. Nakonec se ukázalo, že mám sval natržený a čeká mě pauza.

Byly nějaké jiné možnosti léčby? Nebo prostě pomáhá jen klid?

Zvažovali jsme několik možností, nakonec jsme to řešili s fyzioterapeuty za pomoci laser, elektroléčby a podobně. Snažili jsme se svalu trošku pomoct, aby se rychleji zacelil.

Pro Sigmu to každopádně byla těsně před ligou velká nepříjemnost. Když navíc pár dní předtím odešel David Zima.

No něco takového jsem ještě nezažil. Nebylo to pro mou psychiku nejlepší po celé přípravě. Snad jen jednou jsem se zranil asi ve druhém kole.

Jan Štěrba vás ale nahradil zdatně, že?

Honzík to zvládl velmi dobře. Svou kvalitu rozhodně má a poradil si parádně. Celý tým šlapal až do přerušení ligy výborně. Aspoň za to, jsem byl rád, když už jsem nemohl hrát.

Radil jste spoluhráčům, i když jste byl na marodce?

Jasně. I když jsem nemohl trénovat nebo hrát, tak jsem byl na stadionu prakticky každý den. S klukama jsem byl pořád v kontaktu. Nějaké rady přímo k jednotlivým soupeřům proběhly. Vždycky jsem to tak měl, i když jsem třeba nebyl kapitán, tak jsem se snažil žít s týmem dál a psychicky ho třeba podpořit.

Když už jsme u role kapitána. Když vám pásku trenéři svěřili, tak jste říkal, že se to budete muset naučit. Tak jaké jsou dojmy?

Nemůžu asi úplně hodnotit, jak mi to jde. To je na druhých, aby mě jako kapitána ohodnotili. Jsem ale rád, že ji můžu mít, i když jsem teď byl spíš nehrající kapitán. Někdy to samozřejmě není úplně příjemné, ale to se nedá nic dělat.

Třeba když se řešily problémy okolo Václava Pilaře?

S odstupem času nemám problémy o tom mluvit. Pokaždé jsme respektovali rozhodnutí klubu. Ať už že odchází, nebo se zase do klubu vrací. Když se to stalo, bral jsem ho dál jako spoluhráče. Tím to skončilo. V několika zápasech už nastoupil. Je to plnohodnotný hráč našeho kádru.

Pomohlo turecké soustředění tomu, že jste nakonec byli schopní hodit všechno za hlavu?

Asi jo. V Turecku jsme byli všichni pospolu nějakých dvanáct dní. Proběhlo tam stmelení týmu. Byli jsme tam neustále v kontaktu. Tady jsme spolu na tréninku, ale pak si jde každý po svém. Tam jsme měli na všechno víc času.

Sám jste říkal, že jste se v pondělí měl vracet k týmu. Liga je ale zastavená kvůli epidemii koronaviru. Jak to vlastně celé vnímáte?

Když to vezmu úplně z čistě osobního pohledu, tak i to špatné je pro něco dobré. Budu mít po zranění svým způsobem více času, abych dal ten sval úplně do pořádku. Je to asi jedno jediné plus. Jinak nás všechny štve, že se hrát nemůže. Byly varianty bez fanoušků, což si myslím, že je hloupost. I kdyby se nakonec liga dohrála, tak to asi tak dopadne, ale uvidíme, jak to bude pokračovat.

Nikdo asi nedokáže asi zodpovědně říct, jestli se bude ještě tato sezona hrát. Napadá vás, jak by to šlo? Řešíte to vlastně?

Samozřejmě s lidmi okolo to řešíme. Díváme se, jak to řeší v Anglii, všude v Evropě… Všichni o tom přemýšlí. Ať padne jakékoliv rozhodnutí, tak na to někdo doplatí a nebude spokojený. Týmy hrají o záchranu a mají třeba nepatrnou ztrátu a třeba by museli jít dolů. Plzeň teď Slavii dohání, možná cítí šanci. Může se ročník anulovat, nebo vyhlásit současné pořadí… Nikdy se ale nezavděčíte všem. Vždycky někdo ztratí a někdo vydělá.

I Sigma by na předčasný konec sezony doplatila třeba v poháru.

Je to tak. Na jednu stranu bychom byli v pohodě z hlediska záchrany, ale v poháru už jsme dalo a chtěli bychom se o tu trofej i evropské poháry pro příští sezonu poprat. Uvidíme. Co se má stát, to se stane. Snad bude to rozhodnutí rozumné, ale snadné to nebude pro nikoho.

Kdybyste si měl tipnout. Věříte, že se liga dohraje? Třeba bez nadstavby?

Je to možné, že se dohraje 30 kol, ten starý systém, který se hrál ještě dva roky zpátky. Myslím si, že je to asi nejpravděpodobnější varianta.

Ať skončíme veseleji. Od fanoušků padají návrhy i na to, ať se liga dohraje na play-stationu. Kdyby měli hrát opravdoví fotbalisté. To by Sigma mohla myslet díky vám vysoko, že?

V každém týmu asi někdo FIFU na play-stationu hraje, ale co jsem viděl kluky třeba na soustředění hrát. Tak myslím, že máme dobré hráče i v této disciplíně. Možná bychom se porvali i o první trojku.

V minulosti jste se hraní her hodně věnoval. Vysílal jste i na internetu videa. Teď už ale máte doma miminko. Stíháte si pořád zahrát?

Pořád se na to nějaký drobný čas najde. Ale jak jsem mluvil o tom, že všechno zlé je pro něco dobré, tak teď můžu být mnohem víc s rodinou a věnovat se manželce a dceři. Aspoň to si teď užívám.