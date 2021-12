Nejprve ale odchody. Ten je takřka jistý u dlouholeté opory Adama Jánoše. Devětadvacetiletý záložník nedostával během sezony téměř prostor. Zasáhl do šesti ligových zápasů, pouze dvakrát ze základní sestavy a na hřišti strávil jen 133 minut. Spíše vypomáhal ve třetí nejvyšší soutěži B-týmu. Navíc mu v červnu příštího roku končí v Ostravě smlouva. Kam má mířit? Podle informací Deníku jsou nyní reálné dvě varianty – buď nedaleká Karviná, nebo zahraničí.

Nejlepší podzim Baníku: Za to si moc nekoupíme, říká Smetana. Kde chce posílit?

Opustit slezský klub by mělo ovšem více hráčů. Mluví se o Denisi Granečném, Ondřeji Chvějovi, otazník visí i nad budoucností křídelníka Romana Potočného. Ačkoli nastoupil k 17 zápasům a odehrál přes sedm set minut, spokojenost s výkony v táboře FCB není.

Pochopitelně se také řeší, kdo by měl pátý celek tabulky posílit. Slezany zaujal útočník Slovácka Václav Jurečka. Sedmadvacetiletý střelec nasázel na podzim deset branek a dělí se o pozici nejlepšího kanonýra soutěže s plzeňským Jeanem-Davidem Beauguelem. Jeden z gólů byl v polovině října dokonce do sítě Baníku. Potíž je v tom, že odchovanec Opavy měl podle informací Deníku nabídku z Bazalů odmítnout, jelikož preferuje odchod do ciziny.

Legenda Daněk k Baníku: Jak na houpačce. Almási ještě do velkého hráče nevyrostl

V útoku ale Baník bota tolik netlačí, ostatně trio Almási, Klíma, Kuzmanovič nasázelo celkem osmnáct branek. O poznání víc by v Ostravě potřebovali posílit zálohu, ať už střed, či křídla. To ostatně po nedělním duelu se Slavií (3:3) potvrdil i trenér Ondřej Smetana.

Vyřešit by to mohl Šimon Falta z Plzně. Osmadvacetiletý obránce, či záložník toho sice na podzim ve Viktorii mnoho neodehrál, konkrétně jen šest ligových duelů a 181 minut, šikovný univerzál by se však hodil. Jednání probíhají. „Jako každý tým budeme pracovat na tom, abychom byli silnější, konkurenceschopnější a vhodně posílili,“ dodal pouze Smetana po konci podzimu.