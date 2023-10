Vysoký míč napálil Juraj Chvátal z voleje šest minut před koncem pouze do břevna. I proto Sigma Olomouc jen remizovala s posledním Zlínem 0:0. Přitom slovenský pravý bek měl zápas rozehraný hokejovou terminologií na 2+2. Jenže kromě břevna vypálil jen slabě levačkou a jeho pasy v branky Lukáš Juliš ani Jan Fortelný neproměnili.

Juraj Chvátal | Foto: Deník/VLP Externista

Mohl jste dát dva góly a mít dvě asistence. Nemáte nic, jen bod. Jak zápas hodnotíte?

Mrzí mě to, protože doma jsme chtěli vyhrát. Věděli jsme, jaký přijede soupeř. Vůbec jsme se neohlíželi na jejich poslední zápas, protože to je minulost. Věděli jsme, že budou hrát v hlubokém bloku. To se potvrdilo a vyšlo jim to. I tak jsme si ale vytvořili tři čisté gólovky. Bohužel nám chybělo trochu štěstí, aby zápas dopadl v náš prospěch.

Jednou z velkých šancí byla vaše střela, která však skončila na břevnu.

Bylo toho víc. Byl tam můj centr před obranu. Forty (Jan Fortelný) asi dobře míč neviděl, před ním byl ještě obránce, takže škoda. Proti Juldovi (Lukáši Julišovi) zase dobře vyběhl brankář a zblokoval mu střelu. A břevno? Chtěl jsem to hlavně dobře trefit. Škoda, stejně tak střela levačkou po přihrávce Juldy.

Ke gólu chybělo pár centimetrů. Co byste teď udělal jinak?

Jinak asi nic, byla to takový svíčka. Přede mnou byli všichni hráči, takže jsem viděl jen nahoru, nevěděl jsem, kdo do mě vletí. Snažil jsem se jen trefit bránu. Od břevna se to někam odrazilo, ani nevím kam. Jestli na lajnu, nebo nějak dál od ní. Těžko říct, co udělat líp, asi bych dal gól.

Jsou střely z voleje vaší specialitou? Už v Plzni jste se krásně trefil.

Věřím, že to umím. Ne vždy to ale vyjde. Třeba v Plzni to vyšlo skvěle. Byl jsem tam úplně sám na šestnáctce. Míč byl skvělý. Jednou za čas to tam padne. A když to soupeř dovolí, tak proč to nezkusit.

Bylo složité se v hlavách nachystat na tým, který dostal v minulém utkání devítku, nejvíc gólů a je poslední?

Nemyslím si. Neměli bychom o soupeři rozmýšlet tak, že hrajeme s prvním, nebo s posledním. Myslím si, že v této lize je každý soupeř těžký. S každým se dá vyhrát i prohrát. Je to vyrovnané. To jsme dneska viděli. Je jedno, jak skončil poslední zápas. To se stane jednou za deset let. Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Věděli jsme, jakou hru Zlín bude praktikovat. Bohužel mu to vyšlo. Nějakou vyloženou šanci neměli, ale dnes bylo na jejich straně štěstí. Odměnou jim byl zisk jednoho bodu.

První poločas byl z vaší strany trochu pomalejší. Neprohospodařili jste ho trochu?

Možná ano. Máte klidnou hlavu, protože víte, že máte ještě čas. Nechcete se někam hnát a mít zbytečné ztráty. Snažili jsme se nějak dostat do bloku. Vytvořili jsme si jednu šanci. Pak jsme si o poločase řekli, že musíme zvýšit tlak a více centrovat do šestnáctky. Je to těžké hrát, když stojí v osmi na šestnáctce a brání. Oni byli hodně poctiví. Ani já na lajně jsem neměl tolik prostoru, záložníci, beci byli pořád s námi, stahovali se hodně dolů. Hodně se soustředili na defenzivu.

Nepodcenili jste Zlín?

To si nemyslím. Tak do zápasu nemůžeme jít nikdy. Byli jsme na to připraveni a věděli jsme, s čím vyrukují. Ale nebylo to lehké. Měli vysokého stopera a zblokovali hodně našich centrů., které končily na prvním hráči. Ale už v prvním poločase jsme si jednu šanci vytvořili, když jsem dával míč Zmrzkovi pod sebe, ale těsně před ním to hráč vypíchl. Měli jsme je pod tlakem, drželi jsme je na jejich půlce, ale samozřejmě, že vždy se dá udělat víc.

Hodně jste si vyměňovali míč vzadu. Nechyběl vám větší pohyb na roztrhání obrany?

Je to o pohybu. Hlavně, když soupeř hraje v takovém bloku, tak ho musíte nějak rozpohybovat, roztrhat. Myslím, že ofenzivní hráči si hledali prostory, prolínali se, ale když to bylo tak zhuštěné před šestnáctkou, tak neměli moc kam. Prostor za nimi nebyl tak velký, abychom dávali míč za obranu. Nebylo to lehké. Snažili jsme se hrát přes kraje a centrovat, ale jak jsem řekl, bylo to složité. Bránili v osmi, devíti lidech.

Oni vás moc neohrozili. I z toho důvodu jste si možná mohli myslet, že se vám nemůže nic stát.

To je druhá věc. Říkal jsem si, že kdyby víc útočili a něco zkusili dopředu, mohli bychom míč získat a jít víc do otevřené obrany. Ale i když útočili a šli do brejkových situací, tak to bylo ve čtyřech hráčích a po ztrátě míče se hned poctivě vraceli a hned měli blok pohromadě. V tomhle nám nedali moc šanci, že bychom v případě jejich ztráty mohli jít do rychlého protiútoku.

Podruhé jste ztratili s týmem ze spodku. Je to velká komplikace?

Asi ano. Jsou to ztracené body. Samozřejmě, že jsme chtěli vyhrát. Ale liga je dlouhá. Ztráta nás mrzí, ale nemůžeme přemýšlet tak, že je to komplikace. Můžeme vyhrát v Jablonci, můžeme porazit Slavii. A body si vzít zpět. Samozřejmě jsme chtěli, aby to dopadlo jinak, ale to nezměníme. Musíme se dívat dopředu.

Máte za sebou dvě remízy. Co dál?

Pokračovat. Budeme trénovat a pracovat na tom, co po nás chtějí trenéři. Do Jablonce pojedeme s tím, že chceme vyhrát. Sezona je dlouhá, stále jsme nahoře. Máme to ve svých rukou. Tohle nás nemůže nějak zlomit. Nejsme špatný tým. Jsme pořád stejní. Teď máme za sebou dva zápasy, ani v jednom jsme neprohráli. Dnes nám chybělo trochu štěstí, které jsme si možná vybrali v Pardubicích. Ale sezona je stále před námi a máme další zápasy.

Kromě vlastního gólu v Pardubicích jste se neprosadili. Co tomu chybí?

Možná štěstí, možná se do toho více tlačit. Zaměřujeme se na to, abychom si vytvářeli více šancí. S Mladou Boleslaví jsme dali čtyři góly, takže nám teď možná chybí trošku tlak do soupeřova vápna.