Oba totiž patří právě Spartě. Na Letné se potkali v přípravě, ale teď sbírají ligové minuty na hostování v jiných dresech. A nyní i góly.

Juliš se v Olomouci trefil v pěti ligových zápasech pětkrát. I v sobotu proti Příbrami otevíral skóre on. Jenže na body pro Hanáky to tentokrát nestačilo.

Hrdinou byl totiž Polidar, jenž v 52. minutě vstřelil vítěznou branku po samostatném úniku.

„Sigma nás na začátku druhého poločasu zatlačila, pak nám ale vyšel hned první brejk. To nám hodně pomohlo. Réza (Jan Rezek) mi to krásně dal, viděl jsem, že brankář je venku, tak jsem si ho obhodil a dával do prázdné brány,“ popsal dvacetiletý útočník mimořádně cennou trefu, která Příbrami přihrála první výhru v lize od srpna.

„Udělal to hezky. Dělal jsem si z něj srandu a on nám pak za pár minut takhle vytřel zrak,“ usmál se hořce Juliš.

„Důležitější gól jsem asi nikdy nedal, abych řekl pravdu. Určitě mi přidá hodně sebevědomí, ale důležitější je výhra. Co si budeme povídat, už jsme ji hodně potřebovali,“ doplnil Polidar.

Pochvaly se dočkal i od trenéra Horvátha.

„Je hrozně poctivý a je na tom fyzicky velmi dobře, taky je schopný se pro mužstvo obětovat, je to na něm vidět. Musím říct, že jsem byl překvapený, jak je na tom fotbalově. Když jsem přicházel, tak jsem samozřejmě věděl, že už ho Sparta koupila, ale myslel jsem si, že je to tuctový hráč. A není,“ uvedl příbramský lodivod, který i po dvou zápasech zůstává neporažen.

Zato Juliš nesl porážku s Příbramí hodně těžce.

„Je to bída. Jsem zklamaný. Doma s Příbramí by to měly být tři body. Já nejsem zvyklý s nimi doma prohrávat,“ sypal ze sebe upřímně.

Pátý gól v pátém zápase byl pro něj slabou náplastí. „Chci dávat góly. Důležitější je ale pro mě, aby šlapal celý tým, než abych dal v každém zápase gól,“ prohlásil.

„Hodně nás srazil gól Antwiho na 1:1. Trefil to pěkně. Nám to sebralo optimismus, který jsme po naší brance měli, i když jsme nehráli dobře,“ mínil Juliš.

„Druhý gól byl taky naše chyba. Vstoupíme dobře do druhého poločasu. Tlačíme, oni jsou v devíti vzadu. Jen to odkopnou dopředu a Polidar je tam úplně sám. To se nemůže stávat. Mohli nám dát gól jenom z brejku a taky dali,“ kroutil hlavou olomoucký útočník, který teď drobnou výhodu spatřuje v tom, že zápasy přicházejí rychle za sebou.

„Po každé prohře je lepší, když se hraje hned. Třeba bychom něco dotrénovali, když nám to teď nejde. Ale nemyslím, že je to v tom. Na tréninku máme dobré momenty. Musíme dnešek hodit za hlavu a nahnat body jinde,“ soudí Juliš.

„Přijde mi, že je v této situaci jedno, jestli hrajeme v Budějovicích, nebo s Ostravou. Věřím, že jsme schopní zase vyhrát. Musíme přepnout a honem zase najít formu, kterou jsme měli, jinak si koledujeme o průser,“ dodal.

Skupina o záchranu totiž straší.