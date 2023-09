Čtyři góly v sedmi úvodních ligových zápasech vstřelil za Sigmu Olomouc útočník Lukáš Juliš. Přesto z něj realizační tým v čele s trenérem Václavem Jílkem chce vytřískat víc. A není sám. Také v dalších hráčích vidí na Hané větší potenciál. (Nejen) Juliše tak pravděpodobně nečeká jednoduchá reprezentační přestávka.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice, Václav Jílek | Foto: SK Sigma Olomouc

Gólově prožil Lukáš Juliš hodně povedenou letní přípravu. Nasázel v ní sedm branek v osmi duelech. Přitom většinou hrál jen poločas. Také úvod FORTUNA:LIGY mu vychází a potvrzuje pověst kanonýra. Se čtyřmi brankami je druhý v tabulce střelců. Naposledy pomohl Sigmě gólem k výhře v Hradci Králové, zápas předtím se trefil s přehledem proměněnou penaltou proti Liberci.

„Pomohl nám tím, ale zároveň vnímáme, že jej musíme mít silnějšího ve hře. To je fakt a budu s ním mluvit,“ řekl na adresu bývalého sparťana trenér Václav Jílek.

A kde je problém? Pravděpodobně v posledním půl roce, který osmadvacetiletý forvard strávil v druholigové španělské Ibize a příliš toho v zápasech neodehrál. Ve 13 zápasech zapsal 444 minut a vstřelil jediný gól. V základu se objevil jen čtyřikrát. Předtím už od září jen paběrkoval za Spartu.

„Než přišel, tak nebyl v optimálním tréninkovém režimu. Neměl ani zápasové zatížení, což je úplně něco jiného,“ je si vědom Jílek.

Je tedy jasné, kde je zakopaný pes. Juliš není dotažený fyzicky, což ale pro náročný realizační tým z Hané je málokterá posila. „Musíme jej dotáhnout kondičně. Není to o tom, že by nechtěl pracovat, nebo nepracoval. Ale když přijdou těžké klimatické podmínky, tak jde dříve do únavy a pak jej to dohání. Do sezony šel navíc po pěti týdnech přípravy, z toho čtrnáct dní byl fyzický blok, což je pro hráče, který byl půl roku na úrovni nižší zátěže málo,“ popisuje Jílek.

Trenérský štáb však věří, že se s tím nástupce Mojmíra Chytila v modrém dresu popere dobře a kromě branek pomůže také při presinku a v mezihře. „Lukáš si je toho vědom a bude pracovat, je pokorný. Vnímáme jeho sílu v boxu, kde je schopný se prosadit, ale máme nároky, aby byl aktivnější v mezihře a více součástí útočné vazby,“ poodkryl Jílek.

Po úspěšném vstupu do sezony. Po úspěšné sedmi kolech je Sigma třetí a nyní následuje reprezentační pauza. Tam nečeká (pravděpodobně nejen) na Lukáše Juliše žádný velký odpočinek.

„Můžeme v ní udělat něco navíc, aby byl platnější a dostal se do lepší fyzické připravenosti. Máme možnost si otestovat hráče a někteří budou předmětem. Chceme je posunout výš a pro mě je podstatné, jestli chtějí také,“ přiblížil šéf olomoucké lavičky.

Dalším, koho by rád posunul na vyšší úroveň výkonnosti je čtyřiadvacetiletý záložník Jan Fortelný, který při svém hostování ze Sparty stále zaostává za očekáváním, ač se pomalu dostával do základní sestavy, opět jej přibrzdilo zranění a v Hradci Králové chyběl v nominaci. Už dříve jej v hanáckém dresu trápilo zdraví. Ať už to byl sval, následně koleno.

„V přípravě tolik nehrál, měl opakované problémy s kolenem, takže nebyl točený v sestavách. Nároky na něj jsou vyšší a má pro to veškeré předpoklady. V poločase proti Liberci také říkal, že vaří. Je to teď otázka práce. Od nás trenérů musí dostat impuls a sám musí mít přístup,“ říkal Václav Jílek po utkání s Libercem.

Na větší příležitost pak čeká Filip Zorvan, jehož obdobně v přípravě brzdilo zranění. V ročníku zatím naskakuje přibližně na půl hodiny. „Čeká na šanci. Logicky je naštvaný, ale respektuje to, což je jediný správná možnost. S Libercem ukázal kvalitu a říká si o důvěru,“ uznal kouč po duelu se Slovanem. A šanci dostal v Hradci, kde odehrál téměř celý zápas a asistoval u vítězného gólu Jana Vodháněla na 2:1.

Naopak Lukáš Vraštil to má nyní do sestavy pravděpodobně dál. Výkonnostně se mu příliš nedaří, navíc viděl v olomouckém dresu už třetí červenou kartu (jedna byla po konzultaci s VARem odvolaná).

„Nebudeme sahat k tomu, že bychom řekli, Vrašťo, my s tebou nepočítáme. Musí čekat na další šanci. Je natolik zkušený, aby se se situací srovnal a řekl si o ni. Určitě nad ním nelámeme hůl, ale souhlasím s tím, že tam má více horších situací. Pramení to z jeho přemíry snahy. Snaží se tak moc, že je to kontraproduktivní jako při červené v Hradci či odvolané v Liberci. Má stále prostor se zlepšovat a věřím, že bude lepší,“ komentuje Václav Jílek.

Každopádně z jeho slov je jasné, že momentálně je dvojice Vít Beneš, Jakub Pokorný před Lukášem Vraštilem: „Měli jsme výtky k obranné hře, byly tam nedorazy, ale vnímáme, že je tahle dvojice stabilizovaná.“

Navíc si Sigma chce ohrát mladého stopera Františka Matys, který přišel v létě. „Je zatím spíše v béčkovém režimu, ale má předpoklady. Potřebuje hrát, hrát a hrát,“ ví Jílek.

Růsek? Návrat daleko

Od dubna pak schází Olomouci kvůli problémům se zády Antonín Růsek. Už před sezonou bylo avizované, že jeho návrat bude trvat delší dobu, což stále platí.

„Je šest týdnů od poslední magnetické rezonance, kdy nastoupil do konzervativní léčby. Nyní je tak v polovině. Bylo jednoznačně řečeno, že bude trvat, než se nerv plnohodnotně obnoví ve své funkci a síle, kterou měl před zraněním. Musíme jen čekat. Vypadá lépe, vidíme na Tondovi více pozitivní energie ve tváři a podle kondičních trenérů se výkony v individuálních testech zlepšují, ale pořád to není optimální,“ uzavřel Václav Jílek.