Útočník Sigmy Olomouc Lukáš Juliš se plnohodnotně zotavil ze zranění svalu. V Jablonci pak pomohl šestým gólem v sezoně k bodovému zisku za remízu 1:1. Trefil se poprvé od 16. září. Nejlepší střelec Hanáků je v tabulce kanonýrů celé soutěže na dělené druhé pozici o jednu trefu za sparťanem Lukášem Haraslínem.

Lukáš Juliš | Foto: Deník/Jan Pořízek

Trefil jste se po delší době, pomůže vám gól?

Určitě. Teď nás čeká těžký zápas proti Slavii. O to víc jsem chtěl gól dát v Jablonci. Měl jsem ještě jednu šanci, kdy mi to Juraj Chvátal dával pod sebe, ale soupeř to zblokoval. Jsem za něj rád, ale do stropu nejásám.

Měl jste při něm otevřenou cestu, protože obrana soupeře popadala.

Musím říct, že my i oni jsme hodně klouzali. Po ztrátě mi to dal Radim Breite hezky do pravé nohy. Stoper na mě nedosáhl. Pak už bylo jen na mě, abych to trefil tam, kam jsem chtěl. To se povedlo.

Bylo špatné hřiště, že hráči klouzali?

Já teda moc neklouzal, protože si radši přibrzdím. Hřiště tady bylo skvělé. Nejlepší za poslední roky.

Přimotal jste se také k inkasované brance, co bylo špatně?

Míč šel za mě. Digi (Tomáš Digaňa) vybíhal, vypadlo mu to a já do něj narazil. Já moc tyhle situace neumím bránit. Asi to byla chyba nás obou. Ono se to i pro nás špatně odrazilo. Ale naštěstí jsme hned vyrovnali.

Na konci prvního poločasu jste se srazil s Matějem Polidarem. Vypadalo to, že to byla velká srážka.

Moc mě nevnímal. Doufám, že mu nic není. Snad bude v pohodě. Jsme kamarádi ze Sparty. Povídali jsme si. Ale nevypadal moc dobře.

Berete remízu?

Nejsem moc zvyklý brát remízy. Ale asi ano. Musíme ji brát. Je to venkovní zápas v Jablonci. Ale k tomu, abychom tady mohli remizovat, musíme doma porážet Zlín. Jinak ty body naskakují pomalu. Teď nás čeká těžký los. Bod bereme, ale vyložené šance jsme měli nebezpečnější. Je to škoda. Na začátku sezony jsme měli trošku štěstí a vyhráli i zápasy, které jsme vyhrát nemuseli. Teď to nevyšlo.

Zapojoval jste se do mezihry. I trenér vás chválil. Jak jste cítil?

Docela dobře. Minulé kolo proti Zlínu jsem nebyl ještě stoprocentně připraven. Byl jsem tam od gólu, který jsem nakonec nedal. V tomto týdnu už jsem mohl trénovat naplno. I psychika u mě byla lepší. Věděl jsem, že můžu pořádně zabrat. Minulý týden jsem byl takový, že jsem se bál. Sval už naštěstí drží. Doufám, že budu hrát dobře.

Teď máte nového spoluhráče. Co říkáte na příchod Filipa Nováka?

Jsme všichni rádi. Filda s námi už tři měsíce trénuje, takže to pro nás není nějaká novinka. Chtěli jsme, aby podepsal. Pořád čekal, v pátek se to upeklo. Těšíme se, až bude hrát.